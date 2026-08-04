TEST Street Fighter 6 : Yasmine lance le Character Pass Year 4 avec un style qui tranche

Une danse de lames qui ne manque pas de style





Avec Yasmine, Capcom inaugure le Character Pass Year 4 de Street Fighter 6 en introduisant la toute première combattante philippine de la licence. Lycéenne discrète dans la vie quotidienne, elle se transforme en véritable tornade dès que le combat commence, utilisant les techniques transmises par son grand-père pour retrouver son frère disparu. Si la dernière mise à jour du jeu fait déjà beaucoup parler d'elle pour ses choix d'équilibrage parfois discutables, l'arrivée de Yasmine apporte heureusement une bonne dose de fraîcheur. Cette nouvelle venue mise tout sur la mobilité, les enchaînements rapides et la pression constante, avec un style de jeu pensé pour ne jamais laisser respirer l'adversaire.

Les différentes attaques mettent en avant un style basé sur des coupes rapides et précises.

Impossible de rester indifférent devant les animations de Yasmine. Chaque déplacement respire la fluidité, chaque coup s'enchaîne avec une élégance naturelle et ses acrobaties donnent véritablement l'impression d'assister à une chorégraphie parfaitement maîtrisée. Capcom réussit à créer un personnage particulièrement vivant, dont les mouvements dégagent autant de personnalité que d'efficacité.

Les différentes attaques mettent en avant un style basé sur des coupes rapides et précises, accompagnées d'effets visuels particulièrement soignés. Son entrée en Mode Bayani accentue encore davantage cette sensation de vitesse, avec des animations plus nerveuses qui renforcent immédiatement le sentiment de puissance. Les Super Arts profitent également d'une excellente mise en scène, alternant dynamisme et spectacle sans tomber dans l'excès.

Quelques sensations de déjà-vu apparaissent néanmoins. Certains mouvements rappellent immédiatement Ibuki, tandis que plusieurs animations évoquent également Karin ou Nash aperçus dans Street Fighter V. Cette proximité ne gâche absolument pas le plaisir visuel, mais les habitués de la série reconnaîtront sans difficulté plusieurs inspirations. Si Capcom développe cet héritage dans le scénario, ces ressemblances trouveront facilement leur place dans l'univers de Street Fighter.

Une pile électrique qui adore mettre la pression





Côté gameplay, Yasmine s'adresse clairement aux amateurs de personnages extrêmement offensifs. Son objectif est simple, ne jamais laisser souffler son adversaire. Déplacements rapides, changements de position constants, nombreuses possibilités de mix-up et pression permanente font d'elle l'une des combattantes les plus agressives du casting actuel.

Yasmine s'adresse clairement aux amateurs de personnages extrêmement offensifs.

Ses attaques normales réservent également quelques surprises avec plusieurs coups multi-impacts, une mécanique relativement rare dans Street Fighter 6. Ces attaques demandent toutefois une excellente gestion des distances. Une mauvaise anticipation ou un placement approximatif suffisent à offrir une punition immédiate à l'adversaire. Yasmine récompense davantage la précision et la réflexion que l'agressivité aveugle.

Le système Mode Bayani apporte une couche stratégique supplémentaire. Une bonne maîtrise de cette mécanique permet de prolonger les combos et d'intensifier encore davantage la pression offensive. Les joueurs appréciant les longues séances dans le mode Entraînement trouveront rapidement de nombreuses possibilités d'optimisation.

Le principal bémol concerne actuellement ses dégâts. Malgré une pression constante et des ouvertures souvent spectaculaires, les récompenses semblent parfois un peu modestes comparées aux efforts nécessaires pour maintenir cette domination. Ce point évoluera probablement avec les découvertes de la communauté, mais cette première impression mérite d'être soulignée.

Un premier round convaincant, rendez-vous pour la suite !





Yasmine réalise une entrée convaincante dans Street Fighter 6 et apporte une belle dose de dynamisme au roster. Son style de combat nerveux, basé sur la vitesse, les déplacements constants et les mix-ups, demande de l'investissement, mais les sensations sont immédiatement au rendez-vous. Derrière sa personnalité discrète se cache une combattante capable de maintenir une pression permanente sur son adversaire, ce qui en fait déjà une candidate très intéressante pour les amateurs de personnages offensifs.

Même si quelques ajustements d'équilibrage pourraient intervenir dans les semaines à venir, cette nouvelle venue possède déjà de solides arguments pour trouver sa place dans les affrontements en ligne comme en compétition. Son gameplay récompense la précision, l'apprentissage et la créativité, laissant entrevoir un potentiel qui devrait continuer à grandir à mesure que la communauté découvrira de nouvelles optimisations et combinaisons.

Comme il s'agit du premier personnage du Character Pass Year 4, nous ne lui attribuons volontairement pas de note pour le moment. Ce test sera mis à jour au fil de l'arrivée des prochains combattants afin d'évaluer l'ensemble du contenu proposé par ce nouveau pass dans les meilleures conditions.

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