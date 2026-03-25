TEST Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel : une fête XXL à partager sans modération

Un feu d’artifice visuel qui donne le sourire





Avec Super Mario Bros. Wonder dans sa version enrichie sur Switch 2, Nintendo ne se contente pas d’un simple lifting. Cette édition Rendez-vous au parc Bellabel transforme l’expérience originale en véritable terrain de jeu géant, mêlant aventure principale revisitée et parc d’attractions bourré d’activités. Entre nouveautés de gameplay, contenu multijoueur massif et améliorations visuelles, Mario revient avec une proposition aussi généreuse qu’accessible, prête à séduire aussi bien les habitués que les nouveaux venus. Une expérience délirante ? Il est temps de vous en parler !

Une image nette et des couleurs toujours aussi vibrantes.

Dès les premières minutes, cette version Switch 2 affiche clairement ses ambitions. Le passage à une définition pouvant grimper jusqu’à la 4K en mode TV apporte un confort visuel immédiat. Les couleurs éclatent à l’écran, les animations gagnent en finesse et les environnements du Royaume des Fleurs profitent d’une lisibilité impeccable. Chaque niveau semble vivant, presque animé d’une énergie propre, avec des effets visuels qui renforcent encore l’aspect « merveille » du jeu.

Le parc Bellabel, véritable nouveauté de cette édition, profite particulièrement de ce gain technique. Entre ses zones verdoyantes, ses attractions dynamiques et ses multiples éléments interactifs, l’ensemble respire la bonne humeur. Les détails pullulent, les arrière-plans sont plus riches et l’ambiance globale gagne en cohérence. Nintendo réussit à rendre chaque espace accueillant, presque tangible.

En mode Portable, la claque visuelle reste bien présente. L’écran de la Switch 2 met parfaitement en valeur la direction artistique, avec une image nette et des couleurs toujours aussi vibrantes. La fluidité générale accompagne le tout sans accroc notable, ce qui rend l’expérience agréable même lors de longues sessions en déplacement. Cette version ne révolutionne pas l’identité graphique du jeu, mais elle la sublime légèrement. Le style cartoon expressif, déjà très réussi à l’origine, trouve ici un écrin technique à sa hauteur.

Notation Verdict 18 20