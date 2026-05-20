TEST Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition, ça vaut le coup sur Switch 2 ?

Une claque visuelle qui tient dans la paume





Développé par Bandai Namco, Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition signe l’arrivée de la célèbre saga Tales sur la nouvelle console de Nintendo avec une édition particulièrement généreuse. En plus du jeu principal, cette version intègre directement l’extension narrative Beyond the Dawn, plusieurs bonus cosmétiques et quelques objets pratiques pour démarrer l’aventure. L’occasion idéale de (re)découvrir ce J-RPG acclamé, qui mêle récit politique, combats nerveux et personnages attachants, désormais dans un format nomade très séduisant. Bref, il est temps de vous en parler, pour ne pas changer !

La Switch 2 sait accueillir des J-RPG ambitieux sans trop transpirer.

La partie visuelle, cela donne quoi ? Eh bien même plusieurs années après sa sortie initiale, Tales of Arise conserve une vraie force visuelle. Son style mêle anime et peinture numérique, avec des paysages qui ressemblent souvent à des illustrations en mouvement. Sur Switch 2, le rendu reste flatteur. Les vastes plaines de Dahna, les cités futuristes de Rena ou les donjons plus sombres gardent ce charme très particulier, avec une palette de couleurs éclatante et des effets lumineux bien préservés. En Portable, le résultat impressionne immédiatement puisque le titre paraît parfaitement à sa place sur l’écran de la machine.

La résolution (certainement du 1080p) assure une image propre, mais le constat change légèrement une fois la console branchée sur téléviseur. L’affichage reste agréable, mais un certain manque de finesse apparaît face aux versions sur machines plus puissantes. Rien de dramatique, simplement une image un peu moins tranchante sur grand écran. En revanche, le style artistique compense largement, car la direction visuelle repose davantage sur ses décors et ses effets que sur une pure démonstration technique.

Le framerate, lui, se cale à 30 images par seconde durant l’exploration et les combats, avec quelques fluctuations ponctuelles lors des affrontements les plus chargés. Les cinématiques, par contre, semblent tourner dans les 60 FPS, ce qui crée parfois un contraste un peu étrange, mais met aussi en valeur les séquences narratives. Nous sommes convaincus que les développeurs auraient pu proposer une image plus fluide (au-delà de 30 fps) grâce à un framerate variable et à une réduction de la résolution. Toutefois, il semble que l’équipe ait privilégié une image nette et stable, plutôt qu’un rendu fluctuant. Quoi qu’il en soit, dans l’ensemble, le portage reste très propre et montre encore une fois que la Switch 2 sait accueillir des J-RPG ambitieux sans trop transpirer.

Notation Verdict 17 20