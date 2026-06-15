TEST The 7th Guest Remake : le classique qui vaut le détour ?

Un lifting spectral qui fait mouche





Sorti à l’origine en 1993, The 7th Guest fait partie de ces œuvres cultes qui ont marqué les débuts du CD-ROM grâce à son ambiance étrange, ses vidéos en prises de vues réelles et ses énigmes parfois redoutables. Plus de trente ans plus tard, Vertigo Games ressuscite ce monument du jeu d’aventure avec un remake (c’est à la mode en ce moment). D’abord conçu pour la réalité virtuelle avant d’être adapté aux écrans traditionnels, ce remake modernise l’expérience tout en conservant son ADN. Nous incarnons un mystérieux esprit amnésique explorant le manoir d’Henry Stauf afin de percer les secrets d’une sombre tragédie. Une aventure entre enquête surnaturelle, exploration et réflexion qui tente de faire le lien entre nostalgie et modernité. Mais cela donne quoi concrètement ?

Les couloirs poussiéreux, les lustres majestueux, les portraits inquiétants et les chambres thématiques regorgent de détails qui renforcent constamment l’atmosphère.

Dès les premiers instants, The 7th Guest Remake impressionne par le soin apporté à son environnement. Le manoir de Stauf retrouve une seconde jeunesse grâce à des textures détaillées, un éclairage travaillé et une direction artistique qui exploite parfaitement son univers gothique. Les couloirs poussiéreux, les lustres majestueux, les portraits inquiétants et les chambres thématiques regorgent de détails qui renforcent constamment l’atmosphère. Chaque pièce possède sa propre identité visuelle et donne l’impression de pénétrer dans un gigantesque puzzle vivant.

L’une des plus belles réussites de ce remake réside dans l’intégration des personnages. Là où le jeu original utilisait des séquences FMV incrustées sur des décors fixes, cette nouvelle version exploite une technologie volumétrique permettant aux acteurs d’exister directement dans l’espace 3D. Le résultat produit un effet étrange et fascinant, à mi-chemin entre réalisme et illusion numérique. Les apparitions fantomatiques semblent flotter dans le décor avec une présence bien plus naturelle qu’à l’époque.

Cette modernisation a toutefois un petit revers. En cherchant à rendre le tout plus cohérent et plus réaliste, le remake perd parfois une partie du malaise involontaire qui faisait le charme de l’original. Les limitations techniques des années 90 créaient une atmosphère presque cauchemardesque que les graphismes modernes peinent parfois à reproduire. Le manoir est aujourd’hui plus beau, mais aussi un peu moins dérangeant. Malgré cela, l’ensemble demeure remarquablement réussi. Les effets lumineux, les transformations surnaturelles révélées par la lanterne magique et les nombreuses mises en scène renforcent constamment l’immersion. Nous avons souvent eu l’impression d’évoluer dans une vieille histoire de fantômes remise au goût du jour avec beaucoup de respect pour son héritage.

Notation Verdict 14 20