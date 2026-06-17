TEST Xenoblade Chronicles Definitive Edition Switch 2 Edition : encore une nouvelle version, ça donne quoi ?

Un Bionis plus beau que jamais... ou presque





Sorti à l'origine sur Wii avant de connaître plusieurs vies sur différentes consoles Nintendo, Xenoblade Chronicles est devenu au fil des années l'un des piliers du J-RPG moderne. Cette édition Switch 2 reprend l'excellente Definitive Edition sortie sur Switch en y ajoutant plusieurs améliorations techniques ainsi que quelques nouveautés inédites. Entre un monde gigantesque posé sur les corps de deux titans endormis, un scénario marquant et un système de combat toujours aussi efficace, cette aventure conserve aujourd'hui encore une aura toute particulière. Reste à savoir si cette version Switch 2 représente le bond en avant espéré... Parlons-en dans ce test du jour !

Le jeu vise désormais les 60 images par seconde, mais...

Dès les premières minutes, Xenoblade Chronicles Definitive Edition Switch 2 Edition affiche clairement ses ambitions. Les paysages déjà magnifiques de l'aventure originale profitent d'une résolution revue à la hausse, d'une végétation plus dense et d'un niveau de détail globalement supérieur. Les vastes plaines de Gaur, les forêts luxuriantes ou encore les panoramas vertigineux du Bionis gagnent en présence et renforcent encore davantage le sentiment d'exploration qui fait la force de la série. Sur un téléviseur 4K, certaines séquences offrent même de véritables cartes postales vidéoludiques.

Tout n'est cependant pas parfait. Monolith Soft semble avoir conservé un système d'upscaling qui produit parfois une image légèrement floue ou adoucie ; pas mal visible en mode Portable. Le résultat reste bien plus convaincant que celui observé sur Xenoblade Chronicles X Switch 2 Edition, mais certains éléments peinent à conserver leur netteté lors des déplacements rapides. Ce phénomène devient particulièrement visible lorsque nous utilisons l'une des grandes nouveautés de cette version : le Turbo Jet. À pleine vitesse, l'image montre parfois ses limites et laisse apparaître quelques artefacts visuels.

Le véritable point noir concerne malheureusement les performances... Le jeu vise désormais les 60 images par seconde, mais la stabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Certaines zones plus chargées ou plusieurs affrontements importants provoquent des chutes de fluidité assez visibles. Plus étrange encore, l'interface semble bloquée à une fréquence inférieure, créant parfois une sensation de décalage assez curieuse. Rien de dramatique, mais suffisamment présent pour rappeler que cette mise à niveau aurait probablement bénéficié de quelques optimisations supplémentaires.

Notation Verdict 17 20