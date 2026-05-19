TEST Yoshi and the Mysterious Book : Nintendo réinvente Yoshi avec un pari inattendu

Crayons magiques et pages qui prennent vie





Développé par Nintendo en exclusivité pour nos belles petites Switch 2, Yoshi and the Mysterious Book emmène notre dinosaure vert préféré dans une aventure bien différente des épisodes classiques. Ici, pas vraiment de course contre la montre ni de plateformes punitives. Nous explorons les pages d’un mystérieux ouvrage parlant, Mysterius, afin d’étudier toutes sortes de créatures farfelues, découvrir leurs comportements et résoudre de petits casse-têtes. Une proposition plus contemplative qu’attendue, qui vise clairement un public familial... mais qui ne manque pas de charme pour les plus grands. Arrêtons de palabrer et entrons un peu plus dans le sujet !

Oui, ça claque la rétine !

Visuellement, Yoshi and the Mysterious Book réussit à se démarquer immédiatement. Là où certains épisodes récents misaient sur le carton ou la laine, ce nouvel opus choisit l’univers du livre illustré, avec des décors qui ressemblent à des pages dessinées à la main. Les traits de crayon, les couleurs pastel et les contours volontairement esquissés donnent au titre une identité très douce, presque artisanale, comme si nous feuilletions un album jeunesse interactif. Le résultat est franchement charmant, et surtout très cohérent avec son concept de créatures enfermées dans un mystérieux ouvrage vivant. Oui, ça claque la rétine !

Le soin apporté aux environnements mérite aussi d’être salué. Chaque chapitre propose sa propre ambiance, entre forêts luxuriantes, littoraux baignés de soleil et vallées plus venteuses, avec une faune qui change constamment et apporte de nouvelles animations à observer. Le titre regorge de petits détails visuels ; un décor qui perd ses couleurs en bord de page, des créatures qui réagissent entre elles, ou encore des annotations qui s’ajoutent directement sur le monde lorsque nous découvrons un nouveau comportement. Nous avons souvent l’impression que le décor écrit son propre carnet de voyage sous nos yeux, et cette idée fonctionne à merveille.

Techniquement, cette production ne cherche pas à faire étalage de puissance brute, mais il compense par une direction artistique très inspirée. L’animation est fluide, les personnages débordent d’expressions, et Yoshi conserve ce look légèrement rétro avec un rendu qui rappelle par moments ses aventures 16-bit. Ce n’est pas le titre qui fera chauffer la console pour ses effets next-gen... Mais c’est clairement un de ceux qui donnent envie de s’arrêter quelques secondes pour admirer chaque page avant de tourner la suivante.

Notation Verdict 15 20