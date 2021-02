TUTO Oculus Quest 2 : comment forcer l'installation du firmware V25 pour les impatients !

Le firmware V25 du Quest 2 apporte quelques nouveautés fort sympathiques dont nous avons fait état dans notre article dédié. Son déploiement sur nos casques ne s'effectue pas pour tout le monde en même temps et même si nous vous avons expliqué pourquoi récemment dans une vidéo sur notre chaîne YouTube, cela n'en reste pas moins un tantinet frustrant pour ceux qui ne font pas partie des premiers servir. De fait, si patienter est la solution la plus simple, les plus pressés peuvent l'installer manuellement à condition d'avoir passé leur casque en mode développeur. Suivez le guide.

Mais avant, notez bien que les fonctionnalités telles que Messenger et le partage de comptes multi-utilisateurs ne sont pas incluses dans la mise à jour, mais arriveront plus tard. Notez aussi que la V25, au même titre que la V23 l'avait fait avec la perte de la possibilité de connecter un stockage externe sur les Oculus Quest 1 & 2 (pourtant une fonction officielle et décrite dans la notice en ligne), apporte des bugs dont certains sont communs à tous (bug dans le home en augmentant la résolution des textures - fonction non officielle), tandis que d'autres n'arrivent qu'à certains d'entre nous (freeze ou écran noir avec le Link, même officiel, en jouant avec des jeux PC VR). Nous vous invitons à regarder notre live de ce soir, car le sujet y sera traité plus en avant.





Si vous êtes quand même pressé de passer en V25, nous vous avons préparé un tuto.

Vérifiez que vous avez les informations suivantes dans les paramètres de votre casque (Barre de menu > Paramètres (rouage) > À propos) : versions « 23.0.0.87.517.260511599 » et « SE user-1207840.10300.0 ». Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin.

Téléchargez le fichier suivant (pas de fichier pour le Quest 1 pour le moment) :

Décompressez-le dans un répertoire de votre choix, pour notre exemple : C:/Users/ericd/Downloads.

Connectez votre casque au PC via un câble USB (Oculus Link ou autre).

Dans le menu de recherche de la barre de Windows, ouvrez la console de commande en tapant « CMD » (1).





Lancez l'application CMD en cliquant sur celle-ci avec le bouton droit et en choisissant « Exécuter en mode administrateur » (2 et 3). Une fenêtre ligne de commande s'ouvre.





Tapez-y CD suivi du répertoire ou vous avez décompressé le fichier téléchargé. Pour notre exemple : CD C:/Users/ericd/Downloads/platform-tools/. Ensuite, validez.





Tapez ensuite adb reboot bootloader et validez.





Le casque reboote et affiche un écran noir (la LED du casque clignote en violet).

Tapez ensuite adb sideload update.zip et validez.





Des messages du type daemon not running; starting now at tcp:5037, daemon started successfully peuvent s'afficher et un pourcentage de progression y fera suite. Une fois terminé, l'ultime message Total xfer: 2.00x apparaît.





Patientez un long moment (quelques longues minutes) et le casque va redémarrer.

S'il tarde vraiment à se rallumer (au moins 5 minutes), éteignez-le physiquement avec appui très long sur bouton (jusqu'à extinction) et rallumez-le.

Lorsque le casque redémarre, les manettes se mettront aussi à jour.

Vous voilà en firmware V25.





Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, nous y répondrons volontiers.