Stadia est « vivant et en bonne santé » selon Google, plus de 100 nouveaux jeux prévus pour 2021

Les derniers mois ont été difficiles pour Stadia. Les studios de développement internes Stadia Games and Entertainment ont fermé, Jade Raymond et une partie de l'équipe ont migré vers la nouvelle entité de Haven financée par PlayStation et le vice-président et chef de produit John Justice a quitté le navire le mois dernier.

Le début de la fin pour la plateforme de Google ? Pas si sûr. Le Platform & Games Product Marketing Lead Nate Ahearn a tenu à rassurer les joueurs dans le cadre d'un entretien chez GamesIndustry, en précisant que Stadia était « vivant et en bonne santé ». Plus de 100 nouveaux jeux devraient ainsi rejoindre le service d'ici fin 2021, sans pour autant préciser la part d'exclusivités ou même de titres récents dans le lot.

Nous sommes sur la bonne voie pour le lancement de plus de 100 nouveaux jeux sur Stadia en 2021, et nous continuons de faire de Stadia un endroit idéal pour jouer à des jeux sur des appareils que vous possédez déjà. Je dirais à tous ceux qui n'y croient pas de prendre note de la façon dont nous continuons à mettre nos paroles en action, alors que nous développons le programme Stadia Makers et que nous nous associons à des studios AAA comme Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft et d'autres.

Stadia Makers, le programme visant à soutenir financièrement des productions indépendantes en échange de leur exclusivité totale ou temporaire, est-il voué à devenir le nouveau moteur du service ? Pour Nate Ahearn, ce n'est pas le cas, car il veut que les partenaires continuent à créer leurs expériences sans pression.

Nous ne transférons pas la pression sur les studios indépendants avec lesquels nous travaillons dans le cadre Stadia Makers. Le but du programme est de soutenir l'ajout de Stadia en tant que plateforme de lancement pour leur jeu, de ne pas ajouter de pression ou de rendre quelque chose de plus difficile pour eux.

Dans le même temps, un porte-parole a confié au site que Dov Zimring, investi dans Stadia depuis des années, avait repris les rennes au poste de chef de produit.

Dov a joué un rôle déterminant en tant que chef de file dans le développement de produits pour Project Stream et Stadia. Il dirigera l'équipe vers nos objectifs de création de la meilleure plateforme possible pour les joueurs, et de technologies pour nos partenaires.

Même si les ambitions de Stadia semblent être inférieures à celles d'il y a quelques mois, il n'a pas prévu de fermer boutique de sitôt. De quoi vous donner envie de vous y intéresser ?