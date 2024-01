Ubisoft : les joueurs doivent « se sentir à l'aise de ne pas posséder leur jeu », mais c'est une très mauvaise idée

Oui le principal problème c’est que, contrairement au film, le jeu vidéo n’est pas un produit « fini/terminé » lors de sa sortie.

Sans patch salvateur, le jeu est (hélas) presque injouable.



Donc posséder physiquement le disque (ou cartouche) ne sert plus à grand chose si l’on ne peut plus le patcher (faute de serveur disponible par exemple, car supprimé pour cause de coût).



Rappelons aussi que l’achat d’un jeu ne permet que d’acquérir une licence d’utilisation, et non de posséder le jeu (qui reste la propriété de l’éditeur, cf ses droits)…



Oh combien j’achète encore des jeux en physique sur PS5 ou Switch car les prix sont plus intéressants que les versions démat, et sur Series X (et PC) le GamePass Ultimate est bien sûr un grand pourvoyeur des mes jeux,

mais sur PC (« pur ») l’achat en démat est bien sûr la règle, excepté pour les abos GPU -et justement Ubisoft+ que je trouve bien plus pratique (et moins onéreux que l’achat individuel jeu par jeu), en ayant aussi accès aux versions Ultimate et AA (pour Ubi+)…