BON PLAN : Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire, la compilation rétro accessible à prix réduit

Les six premiers Final Fantasy remastérisés et en boîte





Fin 2022, Square Enix dévoilait une Final Fantasy I-VI Collection physique sur PS4 et Switch, réunissant les dernières remastérisations de ces RPG ayant marqué plusieurs générations de joueurs. Mais entre son tarif et sa disponibilité très réduite sur la boutique de l'éditeur, tout le monde n'avait alors pas pu être servi et il fallait alors se tourner vers le dématérialisé. Par chance, l'été dernier, la Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire a été annoncée, parue fin 2024 et qui proposait le même contenu vidéoludique. Une réédition pour laquelle les retardataires de la première heure ont craqué. Cette fois, il n'y a pas eu de pénurie, au contraire puisqu'il est désormais possible de se la procurer en réduction !

Où se procurer la Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire à moindre coût ?





Plusieurs enseignes proposent actuellement ce recueil vidéoludique moins cher qu'à sa sortie, même s'il faut un peu de chance pour profiter des meilleures offres.

