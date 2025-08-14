Actualité
Accueil Actualités
Final Fantasy I VI Collection Edition Anniversaire Pixel Remaster vignette 14 08 2025

BON PLAN : Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire, la compilation rétro accessible à prix réduit

par

Si les six premiers Final Fantasy dans leur déclinaison Pixel Remaster vous intéressent, ces offres du moment pourraient vous plaire.

Les six premiers Final Fantasy remastérisés et en boîte

Fin 2022, Square Enix dévoilait une Final Fantasy I-VI Collection physique sur PS4 et Switch, réunissant les dernières remastérisations de ces RPG ayant marqué plusieurs générations de joueurs. Mais entre son tarif et sa disponibilité très réduite sur la boutique de l'éditeur, tout le monde n'avait alors pas pu être servi et il fallait alors se tourner vers le dématérialisé. Par chance, l'été dernier, la Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire a été annoncée, parue fin 2024 et qui proposait le même contenu vidéoludique. Une réédition pour laquelle les retardataires de la première heure ont craqué. Cette fois, il n'y a pas eu de pénurie, au contraire puisqu'il est désormais possible de se la procurer en réduction ! 

Final Fantasy I VI Collection Edition Anniversaire Pixel Remaster 14 08 2025

Où se procurer la Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire à moindre coût ?

Plusieurs enseignes proposent actuellement ce recueil vidéoludique moins cher qu'à sa sortie, même s'il faut un peu de chance pour profiter des meilleures offres.

Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire

Édition Standard (prix de base : 74,99 €)

Lire aussi : Final Fantasy : un chiffre de ventes énorme pour l'ensemble de la licence et un succès modeste pour les jeux Pixel Remaster

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
Final Fantasy Pixel Remaster Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire PS4 Switch Square Enix Bon plan Réductions Promotions Remises Offres

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires