NETFLIX : Assassin's Creed, la série se trouve un acteur principal et un lieu de tournage qui va plaire aux fans de longue date

Décidément, l'actualité entourant Ubisoft et ses licences est dense en ce moment, encore plus en ce qui concerne Assassin's Creed. Si Shadows, Mirage et le futur remake de Black Flag font tous parler d'eux, ce n'est pas un jeu qui nous intéresse à présent, mais la série qui verra le jour sur Netflix. Après un film en 2016 avec Michael Fassbender qui n'a pas connu un bon succès critique, Ubisoft Film & Television a tout de même voulu continuer à développer son univers au format live-action. Nous apprenions ainsi en 2020 qu'un accord avec le SVoD avait été signé. Pour autant, la pré-production a été compliquée et ce n'est qu'en juillet dernier qu'un duo de showrunners a enfin été officialisé aux commandes du projet : Roberto Patino et David Wiener. Désormais, il est temps de se pencher sur le casting.

Un premier acteur pour la série live-action Assassin's Creed





C'est via Deadline que nous apprenons que Toby Wallace incarnera l'un des personnages principaux de la série (co-lead en anglais), une information confirmée par Ubisoft, qui l'a repostée. Si le nom de ce jeune acteur de 30 ans ne vous dit rien, il a dernièrement joué dans la mini-série Pistol en tant que Steve Jones, ainsi que dans les films Eden de Ron Howard et The Royal Hotel aux côtés de Julia Garner, entre autres. De plus, sachez que vous pourrez le voir l'an prochain dans la saison 3 d'Euphoria du côté de HBO, dont le tournage s'est récemment achevé. Autant dire qu'il tend à se faire connaître.

Une destination qui fait déjà rêver





Mais ce n'est pas tout, car il est également rapporté que la production débutera en 2026... en Italie ! Si la période historique reste à déterminer, le pays devrait bien être au cœur de la série. Notez toutefois que les personnages ne seront pas ceux des jeux, donc n'espérez pas voir une adaptation des aventures d'Ezio Auditore.

