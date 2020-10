Assassin's Creed : Netflix officialise l'adaptation de la licence en série live-action

Alors qu'Ubisoft nous prépare à la sortie d'Assassin's Creed Valhalla, qui devrait occuper les amoureux de la licence pendant une bonne année avec son contenu post-lancement, c'est un autre pan de l'univers cross-média de la licence qui refait enfin parler de lui après des années passé sous silence, à savoir la création d'une série, et bien plus encore.

Netflix will be developing an Assassin's Creed live-action series. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers — NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020

Non, vous ne rêvez pas, le géant du streaming Netflix va bel et bien adapter l'univers des Assassins et Templiers sur nos écrans par le biais d'une série live-action. Pour le moment, il faudra se contenter du fait que Jason Altman, à la tête du département Film & Television d'Ubisoft, et Danielle Kreinik, directrice du développement télévisuel chez l'éditeur, officieront en tant que producteurs exécutifs. Comme le rapporte Deadline, il s'agit d'un accord visant à créer un univers TV autour d'Assassin's Creed, avec du contenu live-action et d'animation.

« Nous sommes ravis de nous associer à Ubisoft et de donner vie à la riche narration multicouche pour laquelle Assassin's Creed est apprécié », a déclaré Peter Friedlander, vice-président série originale chez Netflix. « De par ses mondes historiques à couper le souffle et son attrait mondial massif en tant que l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, nous nous engageons à créer avec soin des divertissements épiques et passionnants basés sur cette adresse IP distincte et à offrir une plongée plus profonde [dans cet univers] et appréciable aux fans et à nos membres du monde entier. » « Depuis plus de 10 ans, des millions de fans à travers le monde ont contribué à faire de la marque Assassin's Creed une franchise emblématique », a déclaré Jason Altman, directeur d'Ubisoft Film & Television - Los Angeles. « Nous sommes ravis de créer une série Assassin's Creed avec Netflix et nous sommes impatients de développer la prochaine saga dans l’univers Assassin's Creed. »

Reste à voir si Adi Shankar aura un lien avec le projet, en espérant que la qualité soit au rendez-vous. En attendant d'en savoir plus, vous pourrez vous plonger dans l'univers des Vikings avec Assassin's Creed Valhalla à partir du 10 novembre, disponible en précommande à 64,99 € sur Amazon.

Voir aussi : INSOLITE sur Assassin's Creed Valhalla : Maul Cosplay parodie la vidéo virale du Technoviking en tenue d'Eivor