Ubisoft : un partenariat avec Netflix pour sortir des suites de Soldats inconnus et The Mighty Quest for Epic Loot, en plus du jeu Assassin's Creed

L'Ubisoft Forward de ce 10 septembre restera sans doute dans les mémoires pour son Assassin's Creed Showcase aux multiples révélations de jeux, mais il ne faut pas mettre de côté pour autant les autres annonces. Ainsi, comme vous le savez déjà si vous avez lu notre article centré sur Assassin's Creed Codename Jade, un autre projet dédié aux mobiles est en développement et sera exclusif aux abonnés Netflix dans le cadre d'un partenariat avec l'éditeur, mais ce n'est pas tout.

Mike Verdu, qui travaille pour Netflix Games, a ainsi annoncé cette collaboration entre les deux sociétés qui se concrétisera également en proposant des suites à Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, aussi connu sous le nom de Valiant Hearts à l'étranger, et The Mighty Quest for Epic Loot, l'Action-RPG façon hack'n slash d'abord sorti sur PC avant de revenir après sa fermeture sur iOS et Android.

- Une suite à Valiant Hearts, le jeu d'aventure et de puzzles se déroulant durant la Première Guerre mondiale. Il sera réalisé par l'équipe d'Ubisoft Montpellier derrière le premier et sortira en janvier 2023. Suite à The Mighty Quest for Epic Loot - À venir également en 2023, sans plus de précision.

Ces deux titres et le jeu Assassin's Creed seront donc exclusifs aux utilisateurs de Netflix, reste à voir ce qu'ils proposeront. Cela reste tout de même dommage de ne pas proposer ce tant espéré Soldats inconnus 2 sur consoles et PC... Ils seront dans tous les cas sans publicités ni achats intégrés, ce qui n'aurait pas été possible autrement.

