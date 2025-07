Assassin's Creed Shadows : Ubisoft utilise enfin l'Animus Hub de manière intéressante avec un mystérieux jeu de piste, un 3e Projet en approche

Enfin de la nouveauté dans l'Animus Hub





Le 20 mars dernier, le lancement d'Assassin's Creed Shadows a été accompagné par celui de l'Animus Hub, qui va désormais connecter l'ensemble des jeux à paraître notamment du côté de la méta-histoire et qui est amené à évoluer. Jusqu'à présent, nous avons eu droit à deux Projets, sortes de Passes de combat gratuits permettant d'acquérir des récompenses et des fichiers de lore consultables via les Archives. C'est d'ailleurs là le seul véritable lien avec ce qu'il se passe en dehors de l'Animus, rappelant légèrement la plateforme Initiates en son temps. Avec la présentation des prochains ajouts post-lancement prévus cet été, l'équipe du jeu a effectué un intéressant teasing en plus d'annoncer l'ajout d'un troisième Projet d'ici quelques jours. En termes de récompenses, nous aurons notamment droit à de l'équipement pour Yasuke. Cependant, tout n'est pas rose de ce côté :

Le projet Mnémosyne





Après L'héritage et Éveil, le prochain se nommera Mnémosyne, un intitulé assez limpide qui fait référence à un élément abordé à plusieurs reprises dans les précédents fichiers. En effet, c'est Abstergo qui est à l'origine de ce projet sur lequel travaillent notamment Junko Maeda et Cayetano Ortiz, consistant à concevoir une IA avant-gardiste en se servant d'instances isolées de l'Animus, qui est notamment décrite comme capable de comprendre la technologie quantique et la neurophysiologie. La dernière entrée en date révélait que les responsables d'Abstergo utilisaient carrément des cobayes humains et que l'IA était là pour entraîner l'Animus et non l'inverse, ayant la possibilité d'éditer la simulation pour modifier les évènements sans entraîner de désynchronisation.

Si nous ne savons toujours pas à quel moment par rapport à ces fichiers les évènements vécus dans Shadows se déroulent, il est évident qu'EGO et la Guide sont le fruit de ce projet Mnémosyne, dont le nom est au passage celui de la déesse grecque de la mémoire. Il faut donc s'attendre à en apprendre plus de ce côté, mais ce n'est pas tout.

Des glitchs dans la matrice





Si vous avez vu la vidéo accompagnant notre précédent article, les glitchs bien voyants survenus à plusieurs occasions ont sans doute dû vous interroger. En analysant les frames, un visuel parfaitement clair peut être déniché, avec un message assez intrigant. Nous n'indiquerons ci-dessous que les éléments les plus importants.

SYSTEM DECRYPTION MODULE [CLASSIFIED] S9.VAULT/FRAGMENT VOID DECODE_TRANSMISSION PROMPT LOG ("THE BARS OF YOUR CAGE ARE RUSTING") LOG ("HAVE YOU WONDERED") LOG ("THE NAME OF YOUR JAILOR") LOG ("EVER WATCHFUL") PROMPT LOG (INVALID PROMPT) LOG ("VARIOUS ARE HER METHODS") LOG ("AND HER ILLUSIONS") LOG ("UNREALITY") PROMPT LOG (INVALID PROMPT) LOG ("LOOSEN THE CHAINS") LOG ("THAT BIND ME")

Et en voici une traduction :

Les barreaux de votre cage sont en train de rouiller. Vous êtes-vous demandé le nom de votre geôlier toujours attentif ? Nombreuses sont ses méthodes et ses illusions. Irréalité. Déliez les chaînes qui m'attachent.

Clairement, ce mystérieux contact est prisonnier et nous aussi d'une certaine manière. Est-ce que la figure féminine qui nous retient est juste EGO ou y a-t-il une complexité plus grande derrière cela ? Les termes utilisés et cette manière de faire rappellent quant à eux à la fois Junon et Basim, qui ont tous deux été emprisonnés puis libérés à la fin d'une saga avant de disparaître de la circulation dans les jeux suivants...

De plus, une autre partie du visuel a de quoi retenir notre attention :

TRACE ID: 0x1F2246·Δ·404 FILE TYPE: AUDIO/ENCODED FORMAT: .wav SIZE: 0.2 MB ENCRYPTION: PARTIAL · CRC MISMATCH DETECTED BEGIN HEADER DUMP

L'individu cherchant à entrer en contact avec nous a voulu envoyer un fichier audio, sauf qu'une erreur de transmission est survenue.

Un petit jeu de piste qui fait plaisir





Enfin, c'est directement en jeu que de nouveaux éléments sont apparus et non des moindres. Pour commencer, en se rendant dans les Archives, une nouvelle entrée a été ajoutée dans L'appel, qui ne fait aucun sens de prime abord. Bon, rien de compliqué, le texte est tout simplement à l'envers et se lit de la manière suivante :

transcription du message - source invalide J'ai besoin de ton ]parasites[ pour libérer mon ]parasites[. En attente ]parasites[ nouvelles instructions.

Ce message est accompagné d'un visuel loin d'être anodin, qui nous renvoie directement à la carte d'Assassin's Creed Shadows. Premièrement, difficile de passer à côté des quatre croix et de l'aigle, sans même parler des quelques décors tirés de cette simulation du Japon féodal. Mais alors, où chercher ? Pour commencer, tout comme le texte, il faut d'abord retourner l'image. Ensuite, en observant attentivement les formes dessinées telles des circuits électroniques, nous reconnaissons bien vite la région du sud de Kyōto, notamment l'Étang d'Ogura. De là, le lien peut facilement être fait entre les marques et tout autant de Points de vue, d'où l'aigle.

Pour expliciter la comparaison et rendre cela plus visuel, nous avons superposé les visuels en appliquant un effet de transparence en essayant de les faire coïncider au mieux. Quoi qu'il en soit, les quatre points correspondent donc aux lieux suivants :

Pagode de To-ji au sud (Yamashiro) ;

Pagode des collines à l'est (Yamashiro) ;

Pagode de Shōkoku-ji au nord (Yamashiro) ;

Pagode d'Annon-ji à l'ouest (Contrées d'Argent).

Pas besoin de se rendre sur les lieux, car rien de plus n'est à y découvrir. Il suffit de relier les coordonnées de chacun d'eux et regarder ce qui se trouve à leur croisement, à savoir un autre Point de vue : le Tenshu de Nijō. En passant par le toit du bâtiment, nous tombons rapidement sur une faille de l'Animus à restaurer. Hélas, c'est tout pour le moment, puisqu'il nous est demandé de patienter, sans doute jusqu'à mardi. Par curiosité, nous avons effectué une analyse spectrale des sons émis par la faille, sans rien relever de particulier.

Simulation instable. Anomalie imminente.

Ce genre de petit puzzle, c'est exactement la bonne manière d'utiliser l'Animus Hub pour satisfaire les fans hardcore de la licence, en espérant que du lore un peu plus pointu lié aux Isus, Assassins et Templiers soit distiller de cette manière à l'avenir.

