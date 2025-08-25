Non, Silent Hill f ne sera pas un Souls-like

Les combats de Silent Hill f intriguent





Dans un mois tout pile sortira Silent Hill f, le prochain volet inédit de la franchise de jeux d'horreur de Konami. Le studio japonais a confié le développement à NeoBards Entertainment et des vidéos de gameplay ont été diffusées ces dernières semaines. Nous y retrouvions Hinako Shimizu face à des créatures terrifiantes, mais certains joueurs ont été étonnés par les mécaniques de combat, comparant Silent Hill f à un Souls-like.

Silent Hill f, un Souls-like ? Konami s'exprime





Motoi Okamoto, qui chapeaute la franchise depuis son retour en 2022, s'est entretenu avec IGN et le producteur est notamment revenu sur cette comparaison, étant plutôt agacé par ces discussions autour des combats de Silent Hill f :

C'est l'une des choses que l'on voit souvent – le terme « Souls-like » – circuler sur Internet. Et je trouve cette étiquette un peu trompeuse. Les joueurs modernes verront une jauge d'endurance, une esquive, et ils diront : « OK, c'est un Souls-like ». Mais pour être honnête, beaucoup de ces éléments sont tirés des classiques de Silent Hill. Regardez Silent Hill 4 : il y a une jauge de charge pour vos attaques, un peu comme notre jauge de concentration. Et même dans Silent Hill 3, il y a une jauge d'endurance. Vous la verrez plus tard. Ces choses ne sont ni nouvelles ni exclusives aux jeux Souls-like. Elles font partie des jeux d'action-horreur depuis très, très longtemps. Si vous possédez ces éléments, vous êtes considéré comme un jeu Souls-like. Et nous tenons à le rappeler : nous sommes un jeu d'action-horreur, mais pas un jeu Souls-like.

Silent Hill f sera bien un jeu d'horreur





Motoi Okamoto remet donc les points sur les i, Silent Hill f sera un jeu d'horreur orienté vers l'action, mais en aucun cas un Souls-like inspiré des titres de FromSoftware. Les fans sont perturbés, c'est plutôt normal, les combats n'ont jamais été une grande réussite dans la franchise de Konami, Silent Hill f va-t-il enfin proposer un gameplay d'action à la hauteur de son ambiance horrifique ? Réponse le mois prochain.

Quand sort Silent Hill f ?





La date de sortie de Silent Hill f est fixée au 25 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander via notre guide d'achat : BON PLAN : Silent Hill f, où le précommander sans avoir peur de la facture ?