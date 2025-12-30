PREVIEW Teenage Mutant Ninja Turtles Empire City : Nos premières impressions sur la pré-bêta

La licence Teenage Mutant Ninja Turtles s’apprête à faire ses premiers pas en réalité virtuelle avec Teenage Mutant Ninja Turtles Empire City, un projet exclusif aux Meta Quest encore en développement prévu pour 2026. Nous avons pu découvrir une build pré-alpha sur Meta Quest Pro, une version qui nous a permis de tester la démo à notre rythme et d’y revenir autant de fois que nécessaire. Nous l’avons donc lancée plusieurs fois avant de formuler ces premières impressions. Au passage, nous vous invitons à découvrir notre replay, dans lequel nous jouons et commentons cette démo en direct, afin de proposer un aperçu plus concret de l’expérience en conditions réelles.

Une technique solide et fidèle

Dès les premiers instants, le jeu séduit par son rendu visuel. La direction artistique en cel-shading colle parfaitement à l’esprit comics et dessin animé de la licence. L’image affiche un piqué très propre sur Quest 3, Quest 3S et Quest Pro, avec une netteté appréciable et une stabilité rassurante. Malgré son statut de version non définitive, le rendu se montre fluide et techniquement solide, évoquant par moments des productions VR déjà bien établies comme Deadpool VR.

Un gameplay arcade et décomplexé

Côté gameplay, le ton est donné immédiatement. Le système de combat ne cherche pas la finesse ou la précision d’un Batman Arkham VR, mais assume pleinement une approche arcade et décomplexée. Les affrontements misent avant tout sur le défouloir. On frappe, on enchaîne, et l’action devient rapidement très généreuse. C’est brouillon par moments, parfois excessif, mais clairement fun dans l’instant.

Chaque Tortue conserve ses armes emblématiques, des katanas de Leonardo aux saïs de Raphael, avec des attaques chargées via le mode Focus. La physique autorise quelques libertés intéressantes, comme projeter des objets ou grimper librement dans l’environnement. En revanche, elle reste très permissive. Il arrive de traverser certains éléments du décor ou de manquer de précision dans les collisions, un défaut déjà observé dans d’autres jeux VR du même registre.

Parkour dans les égouts

La démo se distingue également par la fluidité de ses déplacements. L’escalade est dynamique et intuitive, offrant une vraie liberté verticale qui évoque parfois une sensation proche de Spider-Man en VR. Le hub central, situé dans les égouts, joue pleinement son rôle de point de rassemblement. On peut y visiter les chambres des Tortues, changer de personnage à la volée ou simplement manger une pizza. Certaines interactions restent encore limitées ou anecdotiques, comme ce ballon de basket récalcitrant, mais l’ambiance est bien là et fidèle à la licence.

Verdict : Bon !



Pour une pré-bêta, Teenage Mutant Ninja Turtles Empire City affiche un potentiel réel. La base est saine, visuellement convaincante et agréable à jouer sur de courtes sessions. Les combats gagneraient à être affinés, tout comme la gestion de la physique et des collisions, mais l’essentiel est en place. Reste à savoir si le jeu saura se renouveler sur la durée et éviter une certaine répétitivité, pour une aventure estimée autour de huit à dix heures.

Notre verdict temporaire est clair : l’expérience est validée pour son fun immédiat. Rendez-vous est pris pour 2026 afin de juger la version finale.

Les plus Visuellement propre et net sur Quest Pro

Déplacements et escalade très fluides

Ambiance fidèle à l’univers des Tortues Ninja

Plaisir immédiat et défouloir assumé Les moins Combats parfois brouillons et peu lisibles

Physique et collisions encore imprécises

Interactions avec le décor souvent anecdotiques