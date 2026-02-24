Assassin's Creed : Vantage Studios se paye trois vétérans qui s'y connaissent pour diriger la licence !

Un trio de choc pour la licence phare d'Ubisoft





Après la mise en place de Vantage Studios l'an dernier, nous avions appris le départ de Marc-Alexis Coté, qui n'était visiblement pas d'accord avec le choix d'Ubisoft en ce qui concerne sa nouvelle structure organisationnelle pour la licence Assassin's Creed. Si les plans n'ont pas changé entre sa déclaration et aujourd'hui, il faut croire que la rivalité entre les studios de Québec et Montréal est toujours présente, puisque nous savons désormais qui va reprendre le flambeau. Ce ne sera d'ailleurs pas un, mais bien trois individus d'ores et déjà connus des joueurs, qui mèneront désormais la barque : Martin Schelling, Jean Guesdon et François de Billy.

Oui, le directeur créatif d'Assassin's Creed Origins et Black Flag est donc de retour chez Ubisoft alors qu'il avait quitté son poste en février 2023. Après l'annonce de restructuration de l'éditeur le mois dernier qui n'a pas été bien reçue aussi bien par les joueurs que les équipes, cette nouvelle a de quoi rallumer la flamme.

Montréal de retour aux commandes





Vous trouverez ci-dessous le communiqué lié à ces nominations. Comme vous pouvez le constater en raison des titres sur lesquels ils ont travaillé par le passé, la direction d'Assassin's Creed repasse donc du côté de Montréal, qui développe déjà depuis plusieurs années maintenant Assassin's Creed Codename Hexe.

Aujourd'hui, Vantage Studios, une filiale d'Ubisoft, a annoncé la nomination de trois dirigeants chevronnés qui joueront un rôle central dans la mise en œuvre de la vision à long terme, de l'ambition créative et de la croissance de la marque Assassin's Creed. Martin Schelling a été nommé directeur exécutif de la marque Assassin's Creed. Il sera responsable de la stratégie globale et de la vision à long terme de la marque. Martin a une solide expertise en matière de production et une connaissance approfondie de la marque Assassin's Creed, acquise grâce à son leadership sur certains de ses titres les plus marquants, notamment Revelations, Black Flag, Origins et Valhalla . Plus récemment, Martin occupait le poste de Chief Production Officer chez Ubisoft, où il était chargé de redéfinir les processus de développement pour l'ensemble du portefeuille de la société.

Jean Guesdon a été nommé directeur contenu pour la marque. À ce titre, Jean dirigera la direction créative globale, soutiendra les jeux individuels et guidera l'avenir d'Assassin's Creed tout en restant fidèle à son ADN. Jean est un concepteur chevronné chez Ubisoft, dont les principales réalisations remontent à l'origine de la marque en 2007. Il est surtout connu pour avoir occupé le poste de directeur créatif sur Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed IV: Black Flag.

Enfin, François de Billy est désormais directeur, excellence de production de la marque, où il renforcera les pratiques et l'exécution de la production. Autre vétéran, François a récemment occupé le poste de directeur de production sur Assassin's Creed: Valhalla et Assassin's Creed: Origins. Il est reconnu à l'interne pour sa capacité à optimiser les processus et éliminer les frictions dans les flux de production complexes. Martin, Jean et François ont collaboré étroitement sur plusieurs jeux phares d'Assassin's Creed au fil des ans, dans les domaines de la création, de la production et de la stratégie de marque. Au cours des prochaines semaines, ils quitteront leurs fonctions actuelles pour rejoindre officiellement l'équipe de direction d'Assassin's Creed aux côtés d'Andrée-Anne Boisvert, productrice des initiatives intermarques d'Assassin's Creed et responsable de l'excellence technologique, et de Lionel Hiller, vice-président stratégie de lancement et de commercialisation, où ils seront chargés de diriger le nouveau chapitre ambitieux de la marque.

Alors qu'Assassin's Creed Shadows a introduit l'Animus Hub, avec une méta-histoire pour le moins famélique et assez vague quant à sa temporalité, nous sommes bien curieux de voir s'il va continuer à être développé ou être bien vite mis au rebut pour repartir sur autre chose.

Un message de Jean Guesdon aux fans





Pour terminer, c'est via Reddit qu'a été adressé un message à la communauté de la part du nouveau directeur des contenus de la marque :

C'est merveilleux d'être de retour après toutes ces années. Assassin's Creed a été une part déterminante de ma vie professionnelle et être de retour donne l'impression de rentrer chez soi. Cet univers, ces personnages, ces mondes et, bien sûr, la communauté ont toujours signifié beaucoup pour moi. Je suis particulièrement reconnaissant de partager à nouveau ce voyage avec vous tous et j'ai hâte de vous en dire plus au sujet des prochaines étapes de la franchise. En attendant... Rien n'est vrai. Tout est permis.

