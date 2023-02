RUMEUR sur Assassin's Creed Codename Nebula, Project Raid et Echoes, trois jeux de plus en développement et un retour à l'annualisation

Pour succéder à Assassin's Creed Valhalla, qui vient d'avoir droit à une dernière mise à jour, Ubisoft a déjà annoncé un copieux programme, à commencer par Assassin's Creed Mirage prévu pour cette année et qui devrait revenir aux sources de la licence. Avec le projet de plateforme Assassin's Creed Infinity qui regroupera toutes les expériences, nous voyagerons ensuite au Japon et sans doute dans le Saint-Empire de l'Allemagne du 16e siècle avec respectivement Assassin's Creed Codename Red et Hexe. Un projet multijoueur répondant au nom temporaire d'Invictus devrait de son côté ramener cette composante appréciée des joueurs. Les mobiles auront eu droit à Assassin's Creed Codename Jade pour nous faire voyager en Chine et à un titre non dévoilé pour les abonnés à Netflix. Enfin, le jeu en réalité virtuelle qui s'appellerait Assassin's Creed Nexus nous remettrait dans la peau de certains protagonistes déjà incarnés et pourrait avoir droit à une suite. Si ces sept projets (voire huit donc) vous font déjà l'effet d'une overdose, attendez de lire ce qui suit !

C'est à nouveau Tom Henderson sur son site Insider Gaming qui rapporte en exclusivité d'intéressantes indiscrétions provenant de ses sources. Selon lui, trois autres projets ayant déjà passé la phase de conception et prototype seraient donc en développement. Le premier répondrait au nom provisoire d'Assassin's Creed Codename Nebula, serait conçu par Ubisoft Sofia (Liberation et Rogue) et aurait pour ambition de nous faire voyager en Inde, dans l'Empire aztèque et en Méditerranée, rien que ça ! Le deuxième serait entre les mains d'Ubisoft Chengdu et s'intitulerait « Project Raid » en interne, prenant la forme d'un free-to-play coopératif à 4 joueurs, orienté PvE, avec des Assassins (déjà connus ?) de l'univers. Enfin, le troisième serait un certain « Project Echoes », développé par Ubisoft Annecy et orienté vers le multijoueur, utilisant la technologie Scalar.

Par ailleurs, les sorties de la licence pourraient à nouveau être annualisées à compter de Mirage et Codename Red nous ferait incarner deux personnages distincts avec une mise en avant de la discrétion. Le dernier bilan d'Ubisoft n'étant pas au beau fixe, capitaliser ainsi sur l'une de ses plus grosses licences n'aurait rien d'étonnant, mais il ne faudrait pas reproduire les erreurs du passé...

En attendant que ces plans soient officialisés, Assassin's Creed Mirage est lui bien en route et vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 49,99 €.