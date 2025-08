TEST PATAPON 1+2 REPLAY : du rythme, des tambours et des souvenirs

Toujours aussi marquant, toujours aussi unique





C’est fou comme quelques formes simples peuvent traverser les générations... Quinze ans après leur première apparition sur PSP, les Patapons n’ont pas pris une ride. Leur design minimaliste (de grosses pupilles sur pattes, des armes stylisées et des animations ultra lisibles) fonctionne toujours à merveille. PATAPON 1+2 REPLAY s’invite dans nos machines, il est temps de vous en parler brièvement.

La console de Nintendo affiche un rendu très propre sur son petit écran.

Avec cette nouvelle version, nous profitons d’un affichage en 4K (sur PS5 et PC), d’une image propre et de couleurs plus éclatantes, sans pour autant trahir l’esprit original. Le style reste 2D, avec un contraste fort entre les silhouettes noires et les décors stylisés en arrière-plan. Mention spéciale pour certaines scènes de boss, où le gigantisme se mêle à la tension rythmique. Si vous avez une Switch à la maison, la console de Nintendo affiche un rendu très propre sur son petit écran.

Chez les Patapons, le joueur n’incarne pas un héros, mais un dieu. Oui, rien que ça. Grâce à quatre tambours mystiques, il faut guider une petite armée à l’aide de séquences rythmiques : Pata-Pata-Pata-Pon pour avancer, Pon-Pon-Pata-Pon pour attaquer, et ainsi de suite. La formule est simple à comprendre, mais redoutable à maîtriser. Le tempo doit être régulier, la séquence bien choisie, et l’enchaînement cohérent avec la situation. Une seconde de décalage et c’est toute l’escouade qui cafouille, ce qui transforme un simple mini-boss en catastrophe chorégraphique.

Chaque Patapon a son rôle. Par exemple ? Les Tatepons (avec boucliers) encaissent, les Yumipons tirent de loin, les Yaripons balancent des lances... Il faut former une équipe équilibrée, améliorer son équipement et choisir les bons soldats avant chaque mission. Les nouvelles options d’accessibilité (affichage du tambour, calibration du tempo, niveaux de difficulté) sont les bienvenues. Elles permettent de s’adapter à différents profils de joueurs.

Notation Verdict 16 20