BON PLAN : un forfait mobile avec 350 Go en 5G à prix vraiment raisonnable chez NRJ Mobile

Une offre NRJ Mobile pour les gourmands de data





À la recherche d'un forfait mobile qui ne coûte pas un bras et propose énormément de data en vue d'un usage au quotidien ? Alors l'actuelle offre en série spéciale de chez NRJ Mobile devrait clairement vous intéresser. En effet, ce sont pas moins de 350 Go en 5G qui sont inclus pour 13,99 € par mois, le tout sans engagement avec une carte SIM à 1 €, les appels et SMS/MMS illimités, ainsi que 35 Go depuis l'Europe et les DOM.

Vous trouverez ci-dessous les informations à retenir concernant ce forfait NRJ Mobile sans engagement, qui utile le réseau Bouygues Telecom.

Appels et SMS/MMS illimités Vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine. Internet 350 Go en 5G depuis la France métropolitaine En France métropolitaine. Débit réduit au-delà. + 35 Go depuis l'Europe et DOM Appels et SMS/MMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine et vers Europe et DOM. 35 Go d'Internet en Europe et DOM (en plus des Go en France). Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (+ Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, (+ France métropolitaine pour les appels/SMS/MMS depuis la zone 1) + Islande, Liechtenstein, Norvège. Pas de frais cachés Carte SIM offerte si vous choisissez un nouveau mobile avec votre forfait ! Autrement, votre SIM vous sera facturée 1 € à la souscription. Pas de hors forfait ! Si vous dépassez votre usage Data, votre débit sera réduit jusqu'au mois suivant. Forfait mobile Woot 350 Go 5G sans engagement NRJ Mobile à 13,99 € par mois