Rev. NOiR : Konami surprend en dévoilant un RPG bien énigmatique

Un JRPG inédit signé Konami





La présence de Konami au dernier State of Play a été plus que remarquée avec un line-up conséquent, notamment composé de jeux inédits, à commencer par Castlevania: Belmont's Curse. Pour conclure le segment qui lui a été dédié, l'éditeur japonais a introduit un jeu de rôle d'une toute nouvelle licence, ce que personne n'aurait pu prédire puisque nous avons l'habitude depuis des années de simplement voir des séries rentables être déclinées à toutes les sauces. Et à l'heure où les productions ont tendance à passer multiplateforme, celui qui se nomme Rev. NOiR est pour l'heure une exclusivité PS5.

Un projet bien mystérieux





Pour le moment, en dehors du fait que Nobuki Kadoi en est le producteur et qu'ILCA en est le développeur comme indiqué sur le site officiel, les détails sont bien maigres. La vidéo d'annonce met tout d'abord en scène le protagoniste amnésique baptisé Asch, qui semble résister à cette pluie de lumière mortelle, déclenchant au passage un miasme qui engloutit tout sur son passage. Le montage fait penser qu'une composante temporelle pourrait être à l'œuvre pour empêcher ce funeste destin de se réaliser. La direction artistique n'est pas sans faire penser à Star Ocean sur certains points et nous avons un rapide aperçu d'un affrontement. Bref, il faudra attendre avant de pouvoir se faire une meilleure idée du projet.

Quand l'espoir déclenche la catastrophe Dans un monde enveloppé d'une lumière fatale, un phénomène naturel qui tue tous ceux qu'il touche, un garçon solitaire souffrant d'amnésie fait la connaissance d'une fille spéciale. Ensemble, ils se lancent dans un voyage pour mettre fin à ce phénomène, convaincus que ce voyage sauvera le monde et, par conséquent, la sauvera elle aussi. Le destin, accordé par les Dieux ?

Ou le pouvoir de la volonté, né au cœur de l'humanité ?

Leur périple finit par ébranler le monde. Levez le voile sur le mandat céleste et tissez les fils de l'espoir dans cette expérience RPG entièrement nouvelle.

Vous pouvez retrouver quelques visuels de Rev. NOiR en page suivante.

Actuellement, Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars est lui vendu 27,99 € chez Gamesplanet.