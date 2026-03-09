PRAGMATA aura de l'avance et continue de se dévoiler en vidéo

Une nouvelle date de sortie qui fait plaisir





Nous avions rendez-vous lors du Capcom Spotlight pour avoir des nouvelles de PRAGMATA, un projet qui aura mis du temps à se concrétiser, mais dont l'arrivée est proche. En effet, suite à son annonce en juin 2020, il a enchaîné les reports, avec son adorable héroïne Diana s'excusant à chaque fois. Après son retour l'an dernier, cinq ans plus tard, c'est finalement au cours des Game Awards 2025 qu'il a été daté au 24 avril. Mais ça, c'était avant, car l'éditeur a décidé de la modifier... en l'avançant d'une semaine ! Les joueurs n'auront donc à patienter que jusqu'au 17 avril 2026 avant de pouvoir découvrir cette aventure lunaire sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam).

Un nouvel aperçu prometteur





Outre cette plaisante information, le reste de la bande-annonce diffusée pour l'occasion n'est pas dénué d'intérêt. Nous en prenons plein la vue avec ces décors lunaires futuristes, où les constructions sont faites de lunafibre. La relation entre le protagoniste Hugh et Diana est également à l'honneur, avec la jeune androïde qui souhaite donc aller sur Terre. Mais pour cela, le duo va devoir venir à bout des menaces de la station contrôlées par IDUS (Intelligent Direction Unification System), une IA devenue folle à la suite d'un séisme. Et, oui, il y en a bien sur la Lune dans la réalité.

Nous avons également un avant-goût de ce que nous pourrons trouver dans le Refuge, un hub servant de base d'opérations qu'il sera possible d'améliorer. Le robot d'assistance autonome Cabin est ainsi introduit, auprès duquel nous pourrons échanger des Jetons Cabin contre des récompenses et utiliser un jukebox. En plus d'écouter les musiques qui se débloqueront au fil de l'aventure, cela permettra de voir Diana se trémousser de façon super mignonne sur ces rythmes. Vous trouverez de nombreux visuels en page suivante.

Une démo toujours disponible





Capcom rappelle également que la démo Sketchbook est disponible sur toutes les plateformes, de quoi se faire un avis sur le gameplay mêlant action et hacking. L'OST sera quant à elle distribuée sur les plateformes de streaming prochainement, alors que six morceaux sont déjà parus. Un amiibo de Diana est également prévu au lancement.

Si PRAGMATA vous intéresse, il est disponible en précommande à partir de 44,99 € chez Cdiscount.