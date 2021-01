PS5 : des mois de sortie pour Kena, Stray, Ghostwire: Tokyo, Project Athia et d'autres, Pragmata déjà repoussé !

Si plusieurs productions sont confirmées pour les mois à venir sur PS5, nous sommes toujours en attente de dates de sortie plus précises pour savoir quand nous pourrons mettre la main dessus. Étrangement, le meilleur moyen que nous avons eu d'avoir des nouvelles fraîches, ce fut avec des petites lignes dans les vidéos promotionnelles pour la console, donnant des périodes de sortie pour les jeux à venir.

Selon le dernier point, Returnal est daté au 19 mars 2021, tandis que Gran Turismo 7, Horizon: Forbidden West et Ratchet & Clank: Rift Apart sont attendus pour cette année, sans les précisions sur le semestre qu'offrait une précédente séquence. Une publicité diffusée dans le cadre de la conférence Sony au CES 2021 a reconfirmé tout cela et, sans crier gare, nous a donné des mois de sortie pour une bonne partie du reste du line-up !

Selon la vidéo, Solar Ash sortira en juin 2021, Kena: Bridge of Spirits dès mars 2021, Stray et Ghostwire: Tokyo en octobre 2021, Little Devil Inside en juillet 2021, et Project Athia en janvier 2022. De plus, Pragmata, la nouvelle licence de Capcom, serait désormais attendue pour 2023, et non pour 2022 comme initialement confirmé. À moins qu'il ne s'agisse d'une erreur de frappe, comme le « januray 2021 » de Hitman 3 ? Toutes ces périodes de sortie paraissent en tout cas assez crédibles, à part peut-être pour le très mystérieux Project Athia, mais il reste tout de même étonnant de voir un calendrier officialisé de cette manière : peut-être que Sony Interactive Entertainment éclaircira tout cela dans les jours à venir.

En attendant, la PlayStation 5 n'est toujours pas disponible à l'achat faute de stocks, au contraire de ses jeux et accessoires.