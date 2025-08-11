Physint : Hideo Kojima travaille en solo sur son jeu d'infiltration à la Metal Gear

Kojima de retour à l'infiltration





En février 2024, nous découvrions Physint, un jeu d'infiltration développé par Kojima Productions et qui sera exclusifs aux consoles de Sony. Un jeu action-espionnage next-gen dans la lignée des Metal Gear Solid, mais qui va se faire attendre encore pendant de très longues années.

Hideo Kojima en solo sur Physint





Dans une récente interview accordée à Indiewire, Hideo Kojima a dévoilé qu'il travaille « tout seul » sur Physint. Alors non, le concepteur japonais ne compte pas concevoir le jeu d'infiltration en solo de A à Z, mais pour le moment, Kojima Productions a d'autres choses à gérer. Comme l'explique Hideo, les développeurs surveillent les données de Death Stranding 2: On the Beach (armes utilisées, routes prises, etc.) pour de futurs patchs et le studio travaille surtout sur OD, un jeu d'horreur édité par Xbox, annoncé en 2023 et toujours aussi mystérieux. Physint n'est quant à lui qu' « au stade conceptuel », Hideo Kojima assure cette préproduction seul, du moins pour le moment.





Physint n'est pas près de sortir !





Une déclaration pas vraiment surprenante, Hideo Kojima avait avoué en mai dernier que Physint lui demandera « encore cinq ou six ans » de boulot, la sortie ne devrait donc pas se faire avant 2030. D'ici là, Kojima Productions aura sorti OD et les développeurs pourront épauler Hideo sur ce jeu d'infiltration, qui s'annonce déjà aussi ambitieux que cinématographique.

