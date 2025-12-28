JEUX 2026 : les attentes d'Amaury, rédacteur et testeur

Mes attentes pour 2026





Allez, il est temps de dresser une petite liste de mes attentes pour l'année 2026, et après. Oui, les reports sont légion, certains titres n'ont pas de date ou de période de sortie. Là encore, il n'y a pas spécialement d'ordre dans la liste.

Allez, citons d'abord l'inévitable Grand Theft Auto VI, qui sera sans doute un grand jeu. J'espère seulement qu'il sera plus « fun » que Red Dead Redemption 2. J'attends également Cairn (j'avais adoré Haven), Cthulhu: The Cosmic Abyss, Resonance: A Plague Tale Legacy, Bradley the Badger et Star Wars: Galactic Racer (j'ai passé des dizaines d'heures sur Star Wars Episode: 1 Racer à l'époque).

Dans ma liste de souhaits se cachent aussi Nivalis (un sim life cyberpunk), Light No Fire (le nouveau jeu des créateurs de No Man's Sky), Scarlet Deer Inn, The Blood of Dawnwalker (par le directeur de The Witcher 3), ExeKiller, ReStory: Chill Electronics Repairs (il y a une PSP à démonter dans la démo, faut-il en dire davantage ?) et enfin Clive Barker's Hellraiser: Revival, qui s'annonce particulièrement gore.

Mais, mes plus grosses attentes sont du côté de Resident Evil Requiem. Un jeu d'horreur avec Grace Ashcroft ET d'action avec Leon S. Kennedy ? Sur le papier, c'est alléchant, d'autant que Capcom annonce un RE9 qui conclura un arc débuté il y a 30 ans, la hype est totale. 007 First Light est lui aussi dans mon collimateur. Je ne suis pas spécialement fan de James Bond, mais les jeu d'IO Interactive sont souvent réussis (surtout Freedom Fighters). Je compte également bien passer des heures et des heures à rouler sur les routes japonaises dans Forza Horizon 6. Enfin, j'aimerai bien quelques infos supplémentaires sur Silent Hill: Townfall, qui pourrait sortir en 2027.

À l'année prochaine !