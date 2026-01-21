TEST Donkey Kong Country Returns HD sur Switch 2 : bananes, tonneaux et haute définition

La jungle passe au peigne fin





Avec Donkey Kong Country Returns HD sur Switch 2, Nintendo remet sur le devant de la scène un monument de la plateforme moderne, via une update gratuite ! L’objectif reste inchangé, aider Donkey Kong et Diddy Kong à récupérer leurs précieuses réserves de bananes volées par la sournoise tribu Tiki Tak. Cette version enrichie accueille désormais Dixie Kong, un mode Turbo survitaminé, une compatibilité GameShare bien pensée et des améliorations techniques bienvenues (des nouveautés aussi disponibles sur la première Switch au passage). Le tout s’étale sur 80 niveaux répartis dans neuf mondes, entre wagonnets infernaux, fusées incontrôlables et chevauchées de Rambi. Un grand classique qui revient avec quelques muscles en plus. Bref, arrêtons de palabrer, cela donne quoi sur Switch 2 ?

Adieu l’aliasing grossier et le flou, les mirettes sont contentes !

Dès les premières minutes, la mise à jour fait du bien et affiche une vraie montée en régime visuelle. La résolution plus élevée apporte une netteté très appréciable aux décors, aux animations et aux personnages, sans jamais trahir le style coloré et chaleureux de la licence. La végétation gagne en lisibilité, les arrière-plans regorgent de petits détails, et chaque niveau devient un véritable tableau animé, toujours aussi vivant et généreux. Adieu l’aliasing grossier et le flou, les mirettes sont contentes !

En outre, autre point à ne pas négliger, les temps de chargement raccourcis sur Switch 2 améliorent nettement le confort de jeu. Les transitions sont rapides, les relances après un échec bien moins frustrantes, et le rythme général y gagne énormément. L’action s’enchaîne avec fluidité, ce qui sied parfaitement à un jeu aussi exigeant et nerveux. Bref, même sans révolution graphique, ce léger ajout visuel réussit parfaitement son travail de remise au goût du jour. Le charme opère toujours, la direction artistique traverse les années sans une ride, et la jungle de Donkey Kong reste un terrain de jeu aussi agréable à parcourir qu’à contempler.

Notation Verdict 17 20