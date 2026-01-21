Donkey Kong Country Returns HD fait le plein de nouveautés gratuites avec sa version 1.1.0, la Switch 2 n'est pas oubliée

Donkey Kong Country Returns HD se met à jour





Si la lune de miel avec Donkey Kong Bananza est déjà terminée depuis un moment pour bon nombre de joueurs, malgré le fait que Nintendo veuille la faire durer avec des évènements temporaires, c'est son prédécesseur Donkey Kong Country Returns HD qui revient ce mercredi sur le devant de la scène. Comme vous le savez, il est de base possible de jouer en coopération et d'incarner Diddy Kong. Eh bien, avec la version 1.1.0 du jeu, c'est la jeune Dixie Kong qui prend sa place, également présente lors des sessions en solo si nous le souhaitons. C'est pour le moins curieux, puisque le level design n'a évidemment pas été pensé pour tenir compte d'elle de base, en sachant que son Héli-couette permet notamment de sauter plus haut.

Un mode Turbo à fond la caisse fait également ses débuts, de quoi donner une raison de se replonger dans cette aventure. Et si vous êtes passés à la Switch 2 entretemps, les graphismes et la résolution sont améliorés sur la nouvelle console de Nintendo, en plus de temps de chargement optimisés et la présence du GameShare.

Détails de la mise à jour 1.1.0 de Donkey Kong Country Returns HD





Vous trouverez ci-dessous une traduction du changelog du patch ayant ajouté ces nouveautés du moment.

Dernière mise à jour : Ver. 1.1.0 (sortie le 21 janvier 2026) Général Les mises à jour suivantes ont été effectuées en jouant au jeu sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch : Vous pouvez désormais jouer en tant que Dixie Kong. Son action en sautant est différente de celle de Diddy Kong.

En solo, lorsque vous attrapez un tonneau, vous pouvez passer de Diddy Kong à Dixie Kong.



En jouant à deux, le J2 peut passer de Diddy Kong à Dixie Kong d'une pression du stick (le stick L si vous utilisez les deux Joy-Con 2 ou Joy-Con) sur la carte du monde.

Un mode Turbo, permettant de parcourir le niveau à toute vitesse, a été ajouté.

Si vous terminez le niveau une première fois, il apparaîtra en même temps que le mode Contre-la-montre.



Si vous terminez le niveau dans le temps imparti, vous obtiendrez une médaille turbo.

Le jeu supporte désormais le portugais brésilien.

Vous pouvez changer la langue dans les paramètres via « Langue » depuis le menu « Système » des « Paramètres de la console ».

Plusieurs autres problèmes ont été corrigés et la qualité d'image a été améliorée pour une expérience de jeu optimale. Les mises à jour suivantes ont été effectuées en jouant au jeu sur Nintendo Switch 2 : Le mode « GameShare (utilisateur local) » est désormais pris en charge.

Vous pouvez sélectionner « GameShare (utilisateur local) » dans l'option « 2 joueurs » sur l'écran de démarrage ou sur le menu de la carte du monde.

Le jeu a été optimisé pour l'écran de la Nintendo Switch 2 et les téléviseurs haute résolution, offrant ainsi une meilleure qualité d'image.

Les temps de chargement sont désormais plus courts.

