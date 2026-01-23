Final Fantasy VII Rebirth et Part 3 sur Switch 2 : Square Enix promet une expérience sans compromis

Une trilogie qui s’installe durablement sur la console de Nintendo





Avec l’arrivée récente de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2, Square Enix a posé une première pierre solide sur la nouvelle console de Nintendo. Un port salué pour sa qualité, parfois même jugé supérieur à la version PS4 et très proche de l’édition PS5 (lire notre test au passage). Dans ce contexte, de nombreux joueurs s’interrogeaient sur l’avenir de la trilogie. Final Fantasy VII Rebirth et le très attendu Part 3 sont bien prévus sur Switch 2, et surtout, ils ne subiront aucun sacrifice majeur pour s’adapter au hardware.

Naoki Hamaguchi rassure sur une expérience identique aux autres plateformes





Dans une récente interview, le directeur Naoki Hamaguchi a tenu à lever toute inquiétude. Selon ses propos, les deux prochains épisodes sont développés de manière à conserver une expérience de jeu pratiquement exactement la même que sur toutes les autres plateformes. Autrement dit, pas de version allégée, pas de fonctionnalités amputées ni de concessions visibles sur le gameplay ou la mise en scène. Malgré l’ampleur de Rebirth et du troisième volet, Square Enix entend proposer une aventure complète, fidèle à la vision originale de la trilogie.

Je ne peux pas en dire beaucoup sur les jeux à venir, mais je peux assurer aux joueurs et joueuses que nous travaillons sur les versions Nintendo Switch 2 de FINAL FANTASY VII REBIRTH, le second volet de la trilogie, et sur le troisième volet. Nous travaillons sur les versions Nintendo Switch 2 en parallèle de celles destinées aux autres plateformes. Je peux ajouter une chose pour rassurer celles et ceux qui comptent jouer à ces titres sur Nintendo Switch 2 : j'ai pour principe qu'aucune version des jeux sur lesquels je travaille ne soit différente ou propose une expérience différente simplement en raison de la plateforme sur laquelle elle se trouve. Une telle situation créerait de la confusion chez les joueurs, et ils pourraient alors se demander quelle est la version qu'ils devraient acheter. C'est quelque chose que je tiens vraiment à éviter. Les versions Nintendo Switch 2 sont développées de manière à ce que l'expérience de jeu y soit quasi identique à celle des autres plateformes, et j'espère que cela rassurera les joueuses et joueurs sur Nintendo Switch 2.

La Switch 2 confirmée comme une plateforme majeure pour Final Fantasy VII





Cette déclaration confirme un virage stratégique important pour l’éditeur japonais. Après PlayStation et PC, la Nintendo Switch 2 s’impose désormais comme une plateforme clé pour accueillir l’intégralité du remake de Final Fantasy VII. Nous pouvons ainsi nous attendre à découvrir Midgar, les vastes régions de Rebirth et le dénouement final dans des conditions (presque) comparables aux consoles concurrentes. Une excellente nouvelle pour les joueurs nomades comme pour les amateurs de la console de Nintendo.

Une promesse ambitieuse pour l’avenir de la trilogie





Avec ces garanties officielles, Square Enix envoie un message clair, la Switch 2 ne sera pas une version secondaire pour Final Fantasy VII. Rebirth et Part 3 profiteront du même soin que sur PS5 ou PC (du moins, ils vont faire de leur mieux). Nous suivrons évidemment de près les premières images et démonstrations techniques, mais une chose est sûre, l’avenir de Cloud, Tifa et Aerith s’annonce radieux sur Switch 2.