Tomb Raider : surprise, un jeu majeur sort sur de nouvelles consoles

Il y a quelques jours, Crystal Dynamics a encore fait parler de lui à cause d'une nouvelle vague de licenciements. Une trentaine d'employés ont quitté le studio, qui développe un nouveau Tomb Raider majeur. Un titre attendu par de nombreux fans, qui patientent avec des versions remastérisées des premiers opus de la franchise. Mais voilà qu'un titre un peu plus récent sort par surprise sur de nouvelles consoles.

Tomb Raider (2013) enfin sur Switch





Crystal Dynamics annonce que Tomb Raider: Definitive Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch et Switch 2. Le reboot des aventures de Lara Croft est sorti à l'origine en 2013, il était disponible sur la plupart des plateformes, sauf sur les consoles de Nintendo. Les joueurs peuvent désormais découvrir ou redécouvrir ce jeu d'action et d'aventure. Ces versions Switch de Tomb Raider: Definitive Edition ont été développées par Aspyr Media, déjà derrière Tomb Raider I-III Remastered et Tomb Raider IV-VI Remastered. Cette seconde compilation a fait parler d'elle il y a quelques semaines après que les joueurs ont découvert des voix générées par l'IA, au grand dam de la comédienne Françoise Cadol.

La Definitive Edition de Tomb Raider inclut l'intégralité du contenu disponible, à savoir tous les DLC (dont six tenues alternatives pour Lara Croft, ainsi que huit cartes et quatre personnages multijoueurs), et des bonus numériques (le comics Tomb Raider: The Beginning, le mini-artbook Tomb Raider: The Art of Survival et les vidéos de développement Final Hours of Tomb Raider).

Un prix réduit pour les fans





Tomb Raider: Definitive Edition est disponible contre 19,99 $ sur l'eShop. Le titre bénéficie d'une réduction de 10 % jusqu'au 24 novembre prochain. Les joueurs qui possèdent Tomb Raider I-III Remastered ou Tomb Raider IV-VI Remastered peuvent bénéficier de 10 % de réduction supplémentaire. Si vous avez les deux compilations et que vous achetez Tomb Raider: Definitive Edition avant le 24 novembre, vous aurez ainsi 30 % de réduction. Des cartes eShop sont disponibles sur Cdiscount.