Tomb Raider : un nouveau jeu vidéo avec Lara Croft confirmé, mais pas pour tout de suite !

Cette année, nous ne fêterons pas que les 25 ans de Pokémon, car une autre franchise incontournable va célébrer son quart de siècle. Il s'agit de Tomb Raider, la saga culte que nous avons dernièrement retrouvée avec Shadow of the Tomb Raider en 2018. Le premier Tomb Raider est effectivement sorti en 1996, et Crystal Dynamics vient d'annoncer qu'il profiterait de 2021 pour commémorer l'héritage de la franchise avec ses fans dans le cadre d'évènements communautaires.



Un message vidéo vient d'être diffusé par l'équipe, l'occasion de revenir sur la série animée Netflix tout juste officialisée, mais aussi de parler de l'avenir au sens large. Will Kerslake, le game director de Crystal Dynamics, a ainsi pris la parole, et il confirme à demi-mot le développement d'un nouveau jeu vidéo tirant part de l'ensemble des histoires de Lara Croft : il semble même indiquer qu'il mettra en scène une héroïne plus adulte, pas nécessairement dans la lignée directe de la dernière trilogie. En revanche, une chose est sûre : aucune révélation n'est prévue dans un futur proche.

Au fil des années ici chez Crystal, j'ai eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de jeux avec Lara Croft - Temple of Osiris, Rise of the Tomb Raider, en passant par Baba Yaga, Blood Ties, et plus encore. Je suis extrêmement honoré de faire partie de l'héritage continu de Lara. Nous avons de grandes ambitions pour l'avenir de Tomb Raider. Notre trilogie d'origine en 2013 racontait l'histoire des débuts de Lara Croft où elle s'est forgée en tant survivante, devenue un héros et, finalement, la Tomb Raider. Les jeux classiques mettaient en vedette une aventurière chevronnée et confiante, parcourant le monde, dévoilant ses secrets, se tenant souvent seule face à des forces aux conséquences cataclysmiques. Nous envisageons l'avenir de Tomb Raider sous toutes ses formes, se déroulant dans un temps au-delà de ces aventures connues, en racontant des histoires qui s'appuient sur l'étendue des jeux de Core Design et de Crystal Dynamics et en travaillant pour unifier ces chronologies. Avec la longue histoire de Tomb Raider, ce n’est pas une tâche facile ! Nous demandons à chacun de faire preuve de patience pendant le processus de développement. Nous n'avons pas de plans pour une annonce de jeu majeure dans un proche avenir.

Quelques surprises sont tout de même prévues pour 2021, peut-être pour faire vivre la communauté de fans, mais il ne faut donc pas s'attendre à grand-chose non plus. Pour les retardataires, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition est disponible à partir de 20,49 € sur Amazon.fr.

