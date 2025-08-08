Amazon Prime Gaming : 12 jeux offerts en août 2025, dont un grand classique de la stratégie

Les jeux offerts en août 2025 aux abonnés Prime Gaming





Après un mois de juillet pas vraiment folichon en termes de jeux proposés aux abonnés dans le cadre d'Amazon Prime Gaming, malgré les bons ajouts du Prime Day, ce sont désormais les premières productions offertes en août qui sont disponibles depuis ce jeudi. Le plus gros a clairement été réservé pour l'occasion avec l'ancien, mais très bon 4X qu'est Civilization III, sorti en 2001 tout de même. À ses côtés, nous retrouvons également Thief. Non, pas celui qui a pu être obtenu en juin, mais bien le reboot de 2014. Le reste du programme composé d'un total de 12 jeux risque d'être inconnu pour de nombreux joueurs, soit une occasion de jouer les curieux, mais difficile d'être vraiment enthousiasmé. Espérons que la rentrée sera plus excitante de ce côté...

Vous trouverez le détail des jeux offerts en août 2025 par Prime Gaming ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée.

Prime Gaming propose plusieurs titres gratuits tout au long du mois de juillet, les premiers jeux pouvant être récupérés dès maintenant ! La sélection de ce mois-ci propose aux joueurs un retour vers le passé avec Silver Box Classics et un gameplay stratégique approfondi avec Sid Meier's Civilization III Complete. Maintenant disponible - Sid Meier's Civilization III Complete (Code GOG) - Sid Meier's Civilization III Complete offre aux amateurs de stratégie le grand classique Civilization III ainsi que ses deux extensions : World et Conquests !

Les nouveautés d'Amazon Luna en août 2025





Dans le cloud, nous notons comme à chaque fois plusieurs ajouts à la rotation mensuelle dont l'assez récent Dungeons of Hinterberg, tandis que certains jeux restent encore (et toujours) disponibles.

LES JEUX JOUABLES GRATUITEMENT AVEC AMAZON LUNA Saints Row: The Third,

Garfield Lasagna Party

SkateBIRD

Overcooked! 2

El Hijo

Giana Sisters: Twisted Dreams

Monster Harvest

Oddsparks: An Automation Adventure

Dungeons of Hinterberg

Windjammers 2

THE KING OF FIGHTERS '97 GLOBAL MATCH

Schtroumpfs Kart

Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille

Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Rainbow Six Siege X

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.