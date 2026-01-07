Amazon Prime Gaming (Luna) : 11 jeux offerts en janvier 2026, dont un 4X qui commence à dater

Les jeux offerts en janvier 2026 aux abonnés





Si vous jouez sur PC et avez souscrit à Amazon Prime, vous pouvez chaque mois récupérer quelques jeux dans le cadre de Prime Gaming... ou plutôt Luna puisque la marque du service de streaming a remplacé le tout depuis novembre dernier. Cela ne change pas spécialement le contenu offert, avec toujours autant de vieilles productions qui permettent de se constituer une bonne ludothèque. Après Deus Ex: Mankind Divided en décembre, la vedette est cette fois le jeu de stratégie en temps réel Sid Meier's Civilization VI, qui date tout de même de 2016 et a eu droit l'an dernier à une nouvelle itération. Oui, le temps passe vite.

Vous trouverez le détail des jeux offerts en janvier 2026 par Luna (Prime Gaming) ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée.

Maintenant disponible - Sid Meier's Civilization VI (Epic Games Store) - Civilization VI offre aux joueurs de nouvelles façons d'interagir avec leur monde, d'étendre leur empire à travers la carte, de développer leur culture et de rivaliser avec les plus grands dirigeants de l'histoire pour bâtir une civilisation qui résistera à l'épreuve du temps.

15 janvier - Brigador: Up-Armored Edition (GOG Code) - Les joueurs devront piloter un robot pour traquer et détruire le gouvernement oppressif d'une autocratie cyberpunk. Dans ce jeu de tir rapide en vue de dessus, ils pourront utiliser une puissance de feu écrasante pour détruire des colonnes de chars et raser des bâtiments.

15 janvier - Gunslugs: Rogue Tactics (Code GOG).

15 janvier - DeathKeep (Code GOG).

22 janvier - Harold Halibut (Code GOG).

22 janvier - D&D Stronghold: Kingdom Simulator (Code GOG).

29 janvier - Al-Qadim: The Genie's Curse (Code GOG).

29 janvier - Technotopia (App Amazon Games).

29 janvier - ELDERBORN (Code GOG).

Les jeux jouables dans le cloud en janvier 2026





Puisque l'accent est désormais clairement mis sur le cloud gaming d'Amazon Luna, de nombreuses productions vont encore être ajoutées tout au long du mois, en plus de la large sélection déjà présente.

Cloud - Jeux GameNight 8 janvier - Tricky Towers - Tricky Towers est un jeu de construction de tours multijoueur basé sur la physique. Dans ce jeu festif et frénétique, les joueurs empilent des briques pour créer une tour stable et essayer de renverser celles de leurs adversaires. Pour pimenter le jeu, les joueurs peuvent lancer des sorts pour soutenir leur structure et repousser les sorts maléfiques de leurs rivaux.

Are You Smarter Than A 5th Grader

Bee Simulator

Big Helmet Heroes

Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté

Bonkies

Bullship

Bus Simulator 21 Next Stop

Clue/Cluedo

Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg

Dave the Diver

Dishonored 2

Disney/Pixar Cars : La Coupe Internationale de Martin

Draw & Guess

DREDGE

Dunk Dunk

EA SPORTS FC 26 SHOWCASE

Exploding Kittens 2

Fakin' It All Night Long

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout 4: Game of the Year Edition

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fibbage XL

Flappy Golf Party

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Garfield Kart 2 - All You Can Drift

Goat Simulator 3

Golf With Your Friends

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard

Hot Wheels Unleashed

Human Fall Flat

Indiana Jones et le Cercle Ancien

INVERSUS

Kingdom Come: Deliverance II

LEGO Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo

Les Aventuriers du Rail

Les Schtroumpfs : Village Party

Lovers in a Dangerous Spacetime

Mafia: Definitive Edition

One Hand Clapping

PERISH

Quiplash 2 InterLASHional

Qui Veut Gagner Des Millions ?

Rainbow Six Siege X

RIDE 4

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Scattergories Weekly

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Ship of Fools

Snow Bros. Wonderland

Sonic Mania Plus

Spacelines from the Far Out

Stunt Kite Party

Taboo - Le jeu de société officiel

Tetris Effect: Connected Party Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

The Evil Within 2

The Jackbox Party Pack 9

Tiny Tina's Wonderlands

Tomb Raider GOTY

Trackmania Starter Access

Tumblestone

Ultimate Chicken Horse

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année, tandis que le Pass Warner coûte en supplément 9,99 € par mois.