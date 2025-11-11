Amazon Prime Gaming (Luna) : 13 jeux offerts en novembre 2025 et du changement pour les abonnés

Du changement pour Prime Gaming





Jusqu'à récemment, les abonnés à Amazon Prime avaient accès dans le cadre de leur souscription à divers bonus regroupés sous l'appellation Prime Gaming, dont des jeux jouables dans le cloud via Amazon Luna. Désormais, avec le lancement d'une nouvelle version du service, Luna Standard est accessible à l'ensemble des abonnés (si tant est qu'ils fassent partie de la liste des pays où il est déployé) et c'est son nom qui est utilisé pour tout. Cela inclut une sélection de party games regroupés sous la catégorie GameNight, notamment jouables avec des smartphones en guise de manettes.

Les jeux offerts en novembre 2025 aux abonnés





Mais rassurez-vous, il y a toujours divers titres offerts sur PC tout au long du mois, avec en tête d'affiche Fallout 76 et New Tales from the Borderlands. Pour ce dernier, contrairement à ce que laisse penser le visuel ci-dessous, c'est bien l'édition standard qui est proposée...

Vous trouverez le détail des jeux offerts en novembre 2025 par Luna (Prime Gaming) ci-dessous, à récupérer sur la page dédiée.

Les jeux jouables dans le cloud en novembre 2025





Si les productions habituelles sont toujours présentes, la sélection disponible a nettement été agrandie avec les changements apportés par Luna.

LES NOUVEAUTÉS Maintenant disponible - Rise of the Tomb Raider - Dans Rise of the Tomb Raider, Lara Croft est bien plus qu'une simple survivante lorsqu'elle se lance dans sa première expédition de « Tomb Raider » dans les régions les plus dangereuses et reculées de Sibérie.

- Dans Rise of the Tomb Raider, Lara Croft est bien plus qu'une simple survivante lorsqu'elle se lance dans sa première expédition de « Tomb Raider » dans les régions les plus dangereuses et reculées de Sibérie. Maintenant disponible - Two Point Hospital - Construire, soigner, améliorer. Les joueurs peuvent concevoir de superbes hôpitaux, les décorer selon leurs envies, soigner des maladies étranges et gérer un personnel difficile tout en développant leur organisation de santé à travers le comté de Two Point.

- Construire, soigner, améliorer. Les joueurs peuvent concevoir de superbes hôpitaux, les décorer selon leurs envies, soigner des maladies étranges et gérer un personnel difficile tout en développant leur organisation de santé à travers le comté de Two Point. Maintenant disponible - Bus Simulator 21 Next Stop - Bus Simulator 21 Next Stop propose la flotte de bus la plus complète de l'histoire de la série avec 30 bus sous licences officielles. Les joueurs pourront conduire sur deux cartes très différentes, seul ou avec des amis, et jouer avec des éléments de gestion étendus ou simplement profiter de leur temps sur la route.

- Bus Simulator 21 Next Stop propose la flotte de bus la plus complète de l'histoire de la série avec 30 bus sous licences officielles. Les joueurs pourront conduire sur deux cartes très différentes, seul ou avec des amis, et jouer avec des éléments de gestion étendus ou simplement profiter de leur temps sur la route. Maintenant disponible - World War Z - World War Z est un shooter à la troisième personne palpitant en coopération pouvant être joué jusqu'à 4 joueurs axé sur une action rapide et spectaculaire, mettant en scène des hordes massives de centaines de zombies. TOUJOURS DISPONIBLES Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard

Angry Birds Flock Party

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Exploding Kittens 2

Clue/Cluedo

Les Aventuriers du Rail

Kingdom Come: Deliverance II

TopSpin 2K25

Sonic Mania Plus

Dave the Diver

Draw & Guess

MotoGP 25

The Jackbox Party Pack 9

Farming Simulator 22

Scattergories Weekly

Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté

Tetris Effect: Connected Party Edition

Borderlands 3

Taboo - Le jeu de société officiel

Dead Island 2 Ultimate Edition

Quiplash 2 InterLASHional

Flappy Golf Party

Tomb Raider GOTY

Qui Veut Gagner Des Millions ?

Resident Evil 2

Garfield Kart 2 - All You Can Drift

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Disney/Pixar Cars : La Coupe Internationale de Martin

Dunk Dunk

Dishonored 2

Devil May Cry 5

Are You Smarter Than A 5th Grader

A Game About Digging A Hole!

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition

Ultimate Chicken Horse

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

Fibbage XL

The Evil Within 2

Alien: Isolation

Fakin' It All Night Long

Wobbledogs

INVERSUS

Stunt Kite Party

Bonkies

Bullship

Big Helmet Heroes

Spacelines from the Far Out

One Hand Clapping

Tumblestone

Lovers in a Dangerous Spacetime

Snow Bros. Wonderland

PERISH

Fortnite (Battle Royale, Fortnite OG, LEGO Fortnite Odyssey, Rocket Racing, Fortnite Festival, Frénésie et Brick Life)

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Rainbow Six Siege X

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faudra débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.

