Gran Turismo 7 : la très généreuse mise à jour 1.65 SPEC III fait son arrivée sur les chapeaux de roues

La mise à jour 1.65 de GT7 dans les grandes lignes





Depuis fin septembre et la version 1.63 de Gran Turismo 7, il n'y a pas eu de nouveautés de contenus et c'est bien normal, puisque Polyphony Digital avait dans la foulée annoncé une copieuse mise à jour SPEC III pour ce début décembre, puis un Pack Puissance payant. Nous reviendrons dans un article à part sur ce dernier, car il y a déjà fort à faire avec ce gros patch 1.65 (allez savoir pourquoi la numérotation a sauté la 1.64...).

Nouvelle cinématique d'introduction, huit véhicules supplémentaires, deux circuits inédits, augmentation du niveau de collectionneur, évènements, fonctionnalité d'enregistrement des données et bien plus sont donc au programme ! Le tout sera disponible cette nuit, le jeudi 4 décembre à 3h00.

Présentation des nouvelles voitures





Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et du site officiel. Et si ça ne vous suffit pas, en pages suivantes se trouvent des détails supplémentaires et plus techniques concernant l'enregistreur de données, ainsi que des visuels.

8 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci Ferrari 296 GT3 '23 (Peut être achetée via Brand Central) Véritable évolution pour la course du modèle 296 GTB, la GT3 abandonne le système hybride au profit d'un V6 bi-turbo de 3,0 L et 600 chevaux. Assemblée par Oreca, elle a fait ses débuts aux 24 heures de Spa 2022 et a également participé à Daytona en 2023. Une version Evo sera disponible en 2026. Ferrari 296 GTB '22 (Peut être achetée via Brand Central) Première Ferrari de tourisme équipée d'un V6 bi-turbo depuis des décennies, elle possède également un système hybride rechargeable de 830 chevaux. Elle atteint le 0 à 100 km/h à 2,9 s et propose une vitesse maximale de 330 km/h. Son design compact rappelle la 250 LM, un savant mélange de tradition et d'innovation. FIAT Panda 30 CL '85 (Peut être achetée via Voitures d'occasion) Chef-d'œuvre minimaliste de Giugiaro, la Panda était une berline à traction pratique dotée de panneaux plats et d'une banquette arrière. Les moteurs allaient de 652 à 903 cm³, et un modèle 4×4 innovant est même sorti en 1983. Gran Turismo F3500-B (Peut être achetée via Brand Central) Hommage aux formules 1 des années 90, cette F1 a vu son V12 remplacé par un V8 à régime élevé de plus de 700 chevaux. Elle est légère, réactive et équipée d'ailerons avant réglables. BNR34 GT-R N1 Base de Mine (Peut être achetée via Brand Central) La R34 GT-R signée Mine allie style urbain et prouesses sur piste, bouclant des tours en moins de 1 minute à Tsukuba. Restaurée en 2021, elle reste une légende pour les passionnés. Mitsubishi FTO GP Version R '97 (Peut être achetée via Voitures d'occasion) Cet élégant coupé à moteur avant et traction d'une puissance maximale de 197 chevaux grâce à la technologie MIVEC possède une transmission NVECS-II avancée. Polestar 5 Performance '26 (Peut être achetée via Brand Central) Une GT électrique de 5 m dotée de 872 chevaux, d'un couple de 1 015 Nm et d'une autonomie de 670 km. Cette voiture comporte également un cadre en aluminium collé, des amortisseurs à fluide magnéto-rhéologique issus du modèle performance et la charge rapide de 350 kW. Renault Espace F1 '95 (Peut être achetée via Voitures de légende) Premier monospace d'Europe doté d'un V10 F1 de 3,5 L développant une puissance de 788 chevaux. Assemblé par Matra, il peut atteindre 315 km/h et fait le 0 à 100 km/h en 2,8 s. Un véritable ovni des sports de course automobile.

Les nouveaux circuits





Les deux nouveaux circuits suivants ont été ajoutés. Circuit Yas Marina (Longueur : 5 281 m, Dénivelé : 11 m, Nombre de virages : 16, Plus longue ligne droite : 1 223 m) Situé à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, le circuit Yas Marina s'étend sur l'île de Yas, dans le golfe Persique. C'est l'un des circuits les plus modernes au monde, situé à proximité d'une marina, d'hôtels de luxe et de parcs à thème. Ce tracé difficile présente un mélange savamment étudié de longues lignes droites et de sections techniques à faible vitesse, et a déjà été le théâtre de nombreux moments de course mémorables. Il est également connu pour être l'un des seuls circuits à organiser des courses au crépuscule qui se déroulent en soirée. Circuit Gilles-Villeneuve (Longueur : 4 361 m, Dénivelé : 5 m, Nombre de virages : 14, Plus longue ligne droite : 1 173 m) Nommé en l'honneur de la vie et des exploits du regretté pilote canadien de F1 Gilles Villeneuve, le circuit historique Gilles-Villeneuve a été inauguré en 1978 dans la ville de Montréal au Québec (Canada). Le tracé comporte de nombreux virages consécutifs qui tournent à gauche et à droite, où les pilotes devront choisir la bonne trajectoire et trouver leur rythme. La dernière chicane est une section réputée pour sa difficulté qui débouche sur le Mur des champions, ainsi nommé parce que trois champions ont percuté ce mur lors du Grand Prix de Formule 1 du Canada en 1999.

Les autres nouveautés





Mises à jour du mode GT Pneus Dunlop Fondée à l'origine au Royaume-Uni et opérant désormais depuis le Japon, la marque de pneus Dunlop a été ajoutée. Après la mise à jour, les pneus proposés dans l'atelier de préparation et les pneus par défaut sur les voitures spéciales seront des modèles Dunlop. (À l'exception de certains véhicules.) Carte du monde / Pavillon Pack Puissance Le pavillon Pack Puissance sera ajouté dans la carte du monde. Une fois le livre des menus n° 9 Championnat : Parade Tokyo Highway terminé, l'icône de bateau apparaîtra en bas à gauche de la carte. Le Pack Puissance est un DLC payant exclusif à la PS5 qui vise à apporter une expérience réaliste de la course et propose 50 courses réparties dans 20 catégories toutes présentées comme des sessions de course avec les essais, les qualifications et la course finale. Niveau de collectionneur La limite du niveau de collectionneur passera de 50 à 70. Pour les niveaux gagnés au-delà de 50, les joueurs recevront comme récompenses des invitations illimitées à utiliser dans Brand Central. Circuits mondiaux Les évènements suivants seront ajoutés dans Circuits mondiaux :

Sunday Cup européenne 400 - Goodwood Motor Circuit ;



Défi japonaises FF - Blue Moon Bay Speedway - Central A ;



Coupe Nissan GT-R - Circuit Gilles-Villeneuve ;



Défi du circuit Ferrari - Circuit Yas Marina ;



Touring cars internationales 800 - Circuit Yas Marina ;



Super Formula - Circuit Gilles-Villeneuve ;



Série prototype Gr.1 - Circuit Yas Marina. Défis hebdomadaires Les évènements Mission et Contre-la-montre seront ajoutés aux défis hebdomadaires déverrouillés après avoir vu la fin. Tout comme la Course spéciale, ces évènements seront disponibles pendant une période limitée. Enregistreur de données (plus de détails en page suivante, NDLR) La nouvelle fonctionnalité enregistreur de données sera ajoutée. Cette fonctionnalité est disponible dans les modes non compétitifs, comme Contre-la-montre, Centre des permis et Expérience du circuit. Les joueurs pourront charger les données de leur tentative précédente ou de leurs rediffusions afin de visualiser et de comparer en temps réel des éléments tels que les trajectoires, les accélérations et les freinages, la vitesse et le régime moteur. Café - Menus supplémentaires et saisonnier Menu saisonnier sera ajouté au café :

Le menu saisonnier sera ajouté dans le café en tant que contenu de haut niveau. Collectionnez différentes voitures chaque saison pour débloquer des récompenses supplémentaires.

Les nouveaux menus suivants ont été ajoutés aux Menus supplémentaires :

Menu supplémentaire n° 48 : Collection - Légendes Alfa Romeo (niveau de collectionneur 70) ;



Menu supplémentaire n° 49 : Collection - Routières de course légendaires (niveau de collectionneur 66 et supérieur) ;



Menu supplémentaire n° 50 : Collection - Audi TT (niveau de collectionneur 52 et supérieur) ;



Menu supplémentaire n° 51 : Collection - Mazda (niveau de collectionneur 57 et supérieur). Scapes Les lieux suivants ont été sélectionnés pour rejoindre Scapes :

Circuit Yas Marina ;



Circuit Gilles-Villeneuve ;



Atelier de préparation ;



Emplacement d'éclairage supplémentaire :



Un éclairage supplémentaire sera ajouté afin d'obtenir des photos plus lumineuses et plus belles dans les situations où la voiture peut apparaître trop sombre, comme en cas de fort contre-jour.

Actuellement, Gran Turismo 7 est vendu à partir de 29,99 € chez Cdiscount et à la Fnac, voire dès 28,92 € chez Leclerc.

Lire aussi : Gran Turismo 7 : le Pack Puissance est prêt à faire chauffer la gomme et la carte bleue