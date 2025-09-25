Gran Turismo 7 : une copieuse mise à jour SPEC III annoncée, venant célébrer un cap majeur pour la licence

Un cap de ventes symbolique franchi pour la licence





Hier, les joueurs de Gran Turismo 7 ont pu découvrir tout un tas de nouveautés avec la mise à jour 1.63 de septembre, qui bizarrement a été déployée un mercredi plutôt qu'un jeudi. C'était sans doute pour lui laisser le temps de faire parler d'elle avant les annonces qui sont survenues lors du State of Play. En effet, Kazunori Yamauchi a fait une apparition et déclaré que la licence Gran Turismo dans son ensemble, qui a débuté en 1997 sur PlayStation, a désormais dépassé les 100 millions d'unités vendues à travers le monde. Afin de célébrer cet évènement, du lourd est prévu en termes de contenu gratuit !

Premiers détails de la mise à jour SPEC III





Si vous aviez aimé la version 1.40 SPEC II de novembre 2023, sachez que la SPEC III est prévue pour ce mois de décembre 2025, avec un contenu colossal, voyez plutôt ce qu'indique le site officiel :

2 nouvelles pistes (Circuit Yas Marina, Circuit Gilles-Villeneuve) ;

(Circuit Yas Marina, Circuit Gilles-Villeneuve) ; 8 nouvelles voitures ;

; Pneus Dunlop ;

Enregistreur de données ;

Limite du niveau de collectionneur augmentée ;

Invitations voitures illimitées à Brand Central ;

Défis hebdomadaires améliorés ;

Nouvelle cinématique d'introduction ;

Nouveau livre des menus « Menu saisonnier » ;

Nouveaux évènements dans « Expérience du circuit » ;

Nouvelles sélections dans « Scapes » ;

Améliorations des courses en ligne.

Avec tout ça, les fans devraient être ravis ! Quelques visuels illustrant ces futurs ajouts sont à retrouver en page suivante. Du côté des bolides, sont donc d'ores et déjà confirmées la Ferrari 296 GT3, la Mitsubishi FTO GP Version R Aero, la Mine's BNR34 SKYLINE GT-R V-spec N1 et la Benetton B194.

