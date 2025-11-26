PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en décembre 2025 dévoilé, ce sera presque Noël avant l'heure !

Les jeux offerts du PlayStation Plus de décembre 2025





Vous ne croyez plus au Père Noël ? C'est pourtant le rôle que va jouer Sony Interactive Entertainment dès la semaine prochaine pour de nombreux joueurs abonnés au PlayStation Plus. En effet, après un mois de novembre pas spécialement très attrayant, malgré la présence de Stray, les prochains jeux offerts auront de quoi séduire petits et grands. Il faut dire que la variété sera de mise, avec pas moins de cinq productions contre seulement trois en temps normal. Si vous jouez uniquement sur PS4, notez que cette sélection sera la dernière à forcément inclure des titres tournant sur l'ancienne génération, comme nous l'avions appris en début d'année, même s'il pourrait continuer d'être proposés sporadiquement.

Pour commencer, nous retrouvons LEGO Horizon Adventures sorti il y a seulement un an et qui fera clairement plaisir aux plus jeunes. Lancé en début d'année, Synduality Echo of Ada s'inscrit dans la catégorie des extraction shooters, un genre en vogue en ce moment. Bien plus récent, le FPS Killing Floor 3 de Tripwire Interactive est paru en juillet dernier et continuera d'être alimenté en contenu en 2026. Si vous préférez l'horreur, le survival The Outlast Trials devrait vous tenir en haleine, lui qui adopte une approche live-service. Enfin, les amateurs d'expériences originales pourront découvrir Neon White d'Angel Matrix et Annapurna Interactive.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 2 décembre 2025, et ce jusqu'au 5 janvier 2026.

Les sorties du PlayStation Plus pour décembre 2025

Stray Jusqu'au 1er décembre

Supports : PS5 et PS4 EA SPORTS WRC 24 Jusqu'au 1er décembre

Support : PS5 Totally Accurate Battle Simulator

Jusqu'au 1er décembre

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour décembre 2025

LEGO Horizon Adventures À partir du 2 décembre

Support : PS5 Killing Floor 3 À partir du 2 décembre

Support : PS5 The Outlast Trials À partir du 2 décembre

Supports : PS5 et PS4 Synduality Echo of Ada À partir du 2 décembre

Support : PS5 Neon White À partir du 2 décembre

Supports : PS5 et PS4

