PlayStation Plus europe france 13.12.2013.

PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en décembre 2025 dévoilé, ce sera presque Noël avant l'heure !

par
Source: PlayStation

Il y a de la générosité dans l'air, avec pas moins de cinq jeux, dont un tout juste sorti cet été sur PS5.

Les jeux offerts du PlayStation Plus de décembre 2025

Vous ne croyez plus au Père Noël ? C'est pourtant le rôle que va jouer Sony Interactive Entertainment dès la semaine prochaine pour de nombreux joueurs abonnés au PlayStation Plus. En effet, après un mois de novembre pas spécialement très attrayant, malgré la présence de Stray, les prochains jeux offerts auront de quoi séduire petits et grands. Il faut dire que la variété sera de mise, avec pas moins de cinq productions contre seulement trois en temps normal. Si vous jouez uniquement sur PS4, notez que cette sélection sera la dernière à forcément inclure des titres tournant sur l'ancienne génération, comme nous l'avions appris en début d'année, même s'il pourrait continuer d'être proposés sporadiquement.

PlayStation Plus décembre 2025

Pour commencer, nous retrouvons LEGO Horizon Adventures sorti il y a seulement un an et qui fera clairement plaisir aux plus jeunes. Lancé en début d'année, Synduality Echo of Ada s'inscrit dans la catégorie des extraction shooters, un genre en vogue en ce moment. Bien plus récent, le FPS Killing Floor 3 de Tripwire Interactive est paru en juillet dernier et continuera d'être alimenté en contenu en 2026. Si vous préférez l'horreur, le survival The Outlast Trials devrait vous tenir en haleine, lui qui adopte une approche live-service. Enfin, les amateurs d'expériences originales pourront découvrir Neon White d'Angel Matrix et Annapurna Interactive.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 2 décembre 2025, et ce jusqu'au 5 janvier 2026.

Les sorties du PlayStation Plus pour décembre 2025

Stray 29 10 2025

Stray

  • Jusqu'au 1er décembre
  • Supports : PS5 et PS4
EA Sports WRC 24 29 10 2025

EA SPORTS WRC 24

  • Jusqu'au 1er décembre
  • Support : PS5
Totally Accurate Battle Simulator 29 10 2025

Totally Accurate Battle Simulator

  • Jusqu'au 1er décembre
  • Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour décembre 2025

LEGO Horizon Adventures 26 11 2025

LEGO Horizon Adventures

  • À partir du 2 décembre
  • Support : PS5
Killing Floor 3 26 11 2025

Killing Floor 3

  • À partir du 2 décembre
  • Support : PS5
The Outlast Trials 26 11 2025

The Outlast Trials

  • À partir du 2 décembre
  • Supports : PS5 et PS4
Synduality Echo of Ada 26 11 2025

Synduality Echo of Ada

  • À partir du 2 décembre
  • Support : PS5
Neon White 26 11 2025

Neon White

  • À partir du 2 décembre
  • Supports : PS5 et PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
