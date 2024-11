TEST LEGO Horizon Adventures : quand les briques se frottent aux machines

Aloy sous un nouveau jour !





Depuis quelques années, la franchise LEGO s’est imposée comme une référence vidéoludique et humoristique, adaptant avec succès diverses licences délirantes. Sony Interactive Entertainment sert la main au géant de briques pour, non seulement sortir des joujoux dans nos rayons, mais aussi une nouvelle production qui s’invite dans nos machines. Ainsi LEGO Horizon Adventures voit le jour avec, aux commandes, le studio Gobo et Guerrilla Games pour amener une nouvelle vision de cet univers virtuel en plastique ! Ici, les firmes nous proposent de revisiter l’aventure d’Aloy sous forme de briques, ajoutant l’humour et de la légèreté dans un monde post-apocalyptique peuplé de machines. Ce nouveau titre réussit-il à capturer l’essence du jeu d’origine tout en apportant le charme LEGO ? Il est temps de vous livrer nos impressions.

C’est vraiment trop mignon !

Parlons peu, parlons bien, les graphismes de LEGO Horizon Adventures sont soignés, fidèles à l’univers visuel de Zero Dawn tout en intégrant l’aspect « jouet ». Chaque environnement, des vastes plaines aux montagnes enneigées, est modélisé avec un souci du détail remarquable, permettant aux fans de retrouver l’atmosphère unique des Horizon. Les développeurs ont su utiliser les limitations des briques pour sublimer le rendu visuel : reflets de lumière et textures détaillées sont au rendez-vous. Les animations, elles, sont totalement amusantes. Nous avons l’impression de visionner un film animé en stop-motion au tout long de notre odyssée. Chaque petit détail, comme les traces de pas, sont des pièces de LEGO, c’est vraiment trop mignon !

Chose à prendre en compte, il est possible de choisir le visuel dans les options. Pour ne pas changer, nous avons le choix entre deux rendus. Tout d’abord nous pouvons jouir d’une image de qualité, clinquante, qui exhibe des textures nettes et pétillantes, mais avec un framerate vacillant dans les 30 fps. Ensuite, nous pouvons privilégier la fluidité pour se divertir avec un jeu tournant les 60 fps, mais avec une image plus floue, moins plaisante. Pour le coup, nous vous conseillons le mode Fidélité qui met réellement en valeur les effets visuels, un atout indéniable pour les amateurs de beaux décors.

Pour ce qui est de la bande-son, quoi dire concrètement ? L’aspect sonore du jeu est une adaptation intéressante des thèmes de Horizon Zero Dawn. La musique épique et immersive de l’original est ici réorchestrée de manière plus légère, en harmonie avec l’univers LEGO. Cette touche apporte un charme particulier à l’ensemble, rendant cette production accessible à un public jeune tout en conservant les tonalités qui ont fait le succès de Zero Dawn. En d’autres termes, c’est du choupi dans les oreilles ! Le doublage en français, tout aussi travaillé, apporte un brin d’humour savoureux aux dialogues, notamment avec un narrateur qui brise régulièrement le quatrième mur, faisant sourire les plus petits d'entre nous. Les personnages principaux ont une écriture exagérée pour nous amuser et ça marche bien ! Bref, les performances vocales sont réussies, cela rend l’expérience mémorable, surtout si vous y jouez en famille.

Notation Graphisme 17 20 Bande son 16 20 Jouabilité 12 20 Durée de vie 13 20 Scénario 14 20 Verdict 14 20