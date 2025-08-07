METAL EDEN : une date de sortie pour le FPS par les créateurs de RUINER

Les développeurs de RUINER bientôt de retour avec un FPS





Reikon Games avait fait sensation en 2017 avec RUINER, un excellent jeu de tir en vue de dessus dans un monde cyberpunk. Le studio a pris son temps pour développer son prochain titre, qui sera encore un jeu de tir, mais à la première personne. Le titre a été officialisé en début d'année (mais mentionné dès 2021) et il refait enfin parler de lui avec une excellente nouvelle.

Quand sortira Metal Eden ?





Reikon Games et l'éditeur Deep Silver annoncent que la date de sortie de METAL EDEN est fixée au 2 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les studios dévoilent au passage une nouvelle bande-annonce s'attardant sur Aska, le personnage principal de ce FPS solo. Voici une présentation de METAL EDEN :

Un plongeon au cœur de Metal Eden



Il est temps de s'immerger dans l'univers énigmatique et immersif de METAL EDEN. Les joueurs vont prendre part à un voyage saisissant au cœur de la planète Moebius, où les vestiges de l'humanité sont piégés dans des noyaux en décomposition, dont ASKA pourrait bien être la clé de leur survie. Son passé enfoui refait surface alors qu'elle affronte l'héritage dévastateur de la Bombe d'Érosion et de sa propre transformation d'être humain en arme vivante. METAL EDEN propose un FPS sci-fi haletant qui explore un monde où la conscience humaine a transcendé la chair, résidant désormais dans des robots. Avec 8 missions uniques et un univers façonné à la main qui embrasse la dimension cybernétique de la vie, le jeu plongera les joueurs dans un monde artificiel où ils s'engageront dans une guerre cybernétique, contrôleront une hyper unit surpuissante et découvriront les mystères d'un paradis perdu.

