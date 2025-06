Clair Obscur: Expedition 33, le doubleur anglais de Gustave se sent « comme un énorme imposteur »

Un casting voix de luxe pour Clair Obscur: Expedition 33





Pour son premier jeu, Sandfall Interactive a frappé fort d'entrée. Clair Obscur: Expedition 33 est bourré de qualités et il bénéficie notamment d'un prestigieux casting, que ce soit dans sa version originale française ou anglaise. Comme le rapportait le studio montpelliérain à Pirate Software, il a organisé des auditions à l'aveugle et a ainsi casté Ben Starr (Final Fantasy XVI) et Jennifer English (Baldur's Gate 3) sans se baser sur leur réputation. Au casting anglais, nous retrouvons également Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux) et Charlie Cox (Daredevil), qui incarne ici Gustave, le personnage principal de Clair Obscur: Expedition 33.

Gare aux spoilers !





Attention, ce qui va suivre spoile allègrement le jeu, alors si vous ne l'avez pas fait, eh bien... foncez l'acheter, c'est un RPG incontournable et même si vous n'aimez pas les jeux de rôle, il pourra vous séduire, il est disponible à partir de 46,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

Charlie Cox se sent « comme un énorme imposteur »





Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà terminé Clair Obscur: Expedition 33 et vous avez sans doute tiqué en lisant que Gustave est le personnage principal du jeu. Car oui, à la fin de l'Acte I, Gustave meurt par la lame de Renoir, laissant sa place à Verso (doublé par Ben Starr). Un choc pour tous les joueurs. Interrogé sur le succès du jeu, Charlie Cox a eu une réponse pour le moins amusante :

Je ne veux aucunement le minimiser, c'est cool, apparemment le jeu est génial, mais je ne suis pas un joueur, je n'y ai pas joué. Mon agent m'a demandé si je voulais faire un doublage, j'étais dans le studio pendant peut-être quatre heures. Les gens n'arrêtent pas de me dire qu'il est génial, ils me félicitent et je me sens comme un énorme imposteur. Je suis tellement ravi pour le studio.

Un doublage excellent, en VA comme en VO





Même si Charlie Cox se sent comme une fraude pour ce travail, force est de reconnaître qu'il double parfaitement Gustave dans le jeu et que ces quatre heures de travail en studio auront marqué des millions de joueurs. En français, c'est Alexandre Gillet (Captain America, Frodon Saquet) qui prête sa voix à Gustave, donnant là aussi une prestation magnifique aux côtés d'Adeline Chetail, Céline Melloul, Sarah Cornibert, Féodor Atkine, Slimane Yefsah ou encore Bruno Magne. Difficile de choisir entre la VO et la VA dans Clair Obscur: Expedition 33 !

