DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un guerrier totalement inattendu bientôt ajouté en DLC

Les jeux vidéo Dragon Ball sur consoles et PC continuent de recevoir divers contenus pour occuper leurs communautés respectives au fil des mois et les derniers en date étaient évidemment centrés sur l'anime DAIMA avec la première partie de l'Aventure dans le Domaine des Démons pour DBZ Kakarot, ainsi que Gokû en Super Saiyajin 4 et Vegeta en SSJ3 dans Xenoverse 2. C'est désormais au tour de DRAGON BALL: Sparking! ZERO d'être servi et de surprendre avec un DLC additionnel qui n'était pas prévu.

Suite au Hero of Justice Pack et au DAIMA Character Pack 1, nous attendions forcément les autres combattants de la série, promis dans le cadre du Season Pass. Ils arriveront évidemment à l'avenir, mais il va falloir se contenter de Shallot en attendant. Qui ça nous direz-vous ? Il s'agit d'un personnage créé par Akira Toriyama pour le jeu mobile Dragon Ball Legends, qui continue de faire sa vie depuis 2018 et qui fait clairement plus fanfiction qu'autre chose.

L'ajouter gratuitement pour célébrer les 7 ans du projet aurait clairement pu passer, mais en faire un DLC payant de plus peut rester en travers de la gorge en sachant que certaines figures cultes comme Paikuhan sont toujours aux abonnés absents... De plus, il sera uniquement présent sous sa forme de base, alors qu'il peut atteindre le SSJ Blue dans Legends.

Sa date de sortie est fixée au vendredi 27 juin, avec 72 heures d'accès anticipé pour les possesseurs du Season Pass.

Actuellement, DRAGON BALL: Sparking! ZERO est vendu 62,99 € chez Gamesplanet et dès 54,99 € sur Amazon.

Lire aussi : DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un inévitable portage en fuite du côté de Nintendo