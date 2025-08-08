LEGO Party! dévoile sa date de sortie et ses bonus de précommande

En juin dernier, lors du Summer Game Fest Live 2025, Fictions et SMG Studio dévoilaient LEGO Party!, un party game avec des LEGO. Oui, les studios ne sont pas allés chercher bien loin pour trouver le nom de leur jeu, qui permettra à quatre joueurs en multijoueur local ou en ligne de s'affronter dans des mini-jeux inspirés des univers Ninjago, Pirate ou encore Espace.

Quand sortira LEGO Party! ?





Les studios sont de retour en cette fin de semaine pour annoncer que la date de sortie de LEGO Party! est fixée au 30 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch 1. Les précommandes sont déjà lancées et permettront d'obtenir des minifigurines virtuelles de Cotton Candy Cheerleader, Shark Singer, Ice Cream Saxophonist, Scorpion Luchadora et Female Astronaut.

LEGO Party! se dévoile en vidéo





Une nouvelle bande-annonce de LEGO Party! a également été partagée et présente quelques-uns des 60 mini-jeux, la personnalisation du personnage avec « plus d'un gazillion » d'options ou encore la Zone de Défis Ninjago.

Vous pouvez précommander LEGO Party! à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.