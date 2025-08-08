Actualité
Accueil Actualités
LEGO Party Gameplay

LEGO Party! dévoile sa date de sortie et ses bonus de précommande

par
Source: Fictions

Le party game avec des LEGO sortira à la rentrée sur ordinateurs et consoles, les fans peuvent déjà le réserver et obtenir des bonus numériques.

En juin dernier, lors du Summer Game Fest Live 2025, Fictions et SMG Studio dévoilaient LEGO Party!, un party game avec des LEGO. Oui, les studios ne sont pas allés chercher bien loin pour trouver le nom de leur jeu, qui permettra à quatre joueurs en multijoueur local ou en ligne de s'affronter dans des mini-jeux inspirés des univers Ninjago, Pirate ou encore Espace.

LEGO Party Bonus Précommande Minifigurines

Quand sortira LEGO Party! ?

Les studios sont de retour en cette fin de semaine pour annoncer que la date de sortie de LEGO Party! est fixée au 30 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch 1. Les précommandes sont déjà lancées et permettront d'obtenir des minifigurines virtuelles de Cotton Candy CheerleaderShark SingerIce Cream SaxophonistScorpion Luchadora et Female Astronaut.

LEGO Party! se dévoile en vidéo

Une nouvelle bande-annonce de LEGO Party! a également été partagée et présente quelques-uns des 60 mini-jeux, la personnalisation du personnage avec « plus d'un gazillion » d'options ou encore la Zone de Défis Ninjago.

Vous pouvez précommander LEGO Party! à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
LEGO Party Fictions SMG Studio Date de sortie Gameplay Bonus de précommande Party game Multijoueur Local En ligne PC PlayStation Xbox Switch

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires