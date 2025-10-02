TEST Sonic Racing: CrossWorlds, quand le hérisson bleu défie Mario Kart

Des circuits qui claquent





Sonic Racing: CrossWorlds marque un retour fracassant du hérisson dans l’univers des jeux de course. Développé par Sonic Team et propulsé par l’Unreal Engine 5, le jeu propose des courses effrénées sur terre, mer et dans les airs, avec un système de gadgets explosif et un casting riche de personnages issus de la saga. Disponible sur PlayStation, Xbox, Nintendo et PC, le titre mise sur la vitesse pure et une mécanique de « CrossWorlds » qui transforme chaque course en aventure imprévisible. Nous avons pu drifter sur les routes virtuelles de SEGA, il est donc temps de vous en parler.

L’effet « Wahou » est là !

Commençons par la partie visuelle. Alors, cela donne quoi ? Eh bien Sonic Racing: CrossWorlds mise sur un rendu spectaculaire dès le départ. Les environnements regorgent de couleurs éclatantes et de détails qui rendent hommage aux multiples facettes de l’univers Sonic. Chaque piste raconte une histoire visuelle, comme les montagnes flottantes traversées de loopings, les plages ensoleillées dignes d’une carte postale, ou encore les néons futuristes rappelant directement les niveaux emblématiques de diverses franchises.

L’Unreal Engine 5 fait son travail et livre une image nette et joliment texturée, avec des effets lumineux qui donnent parfois l’impression de jouer dans un dessin animé interactif. La mise en scène des transitions entre mondes, avec des décors qui se métamorphosent sans temps de chargement, accentue encore cette impression de fluidité et de spectacle permanent. L’effet « Wahou » est là !

En outre, deux options graphiques s’offrent à nous : Qualité et Performance. Sur le papier, le mode Qualité est séduisant, avec une image nette, des textures encore plus détaillées et des champs de vision mis en valeur. Mais il y a un hic, le framerate chute autour des 30 fps, ce qui, pour un jeu de course où chaque virage compte, casse un peu la sensation de vitesse. Le contraste est saisissant avec le mode Performance, qui garde une image très belle, tout en offrant une cadence bien plus élevée. Les circuits défilent sans accroc, la vitesse se ressent réellement et les transitions sont encore plus impressionnantes. Autant dire que pour un titre aussi nerveux, le choix est vite fait, Performance gagne haut la main.

Notation Verdict 18 20