Sonic Racing: CrossWorlds daté, il se prend pour le Super Smash Bros. Ultimate des jeux de course avec ses multiples cross-over

Quelques jours seulement après avoir victime d'un potentiel leak massif sur lequel nous n'allons pas nous étendre compte tenu de sa nature (des documents internes), Sonic Racing: CrossWorlds a passé le portail du Summer Game Fest Live 2025 cette nuit avec une bande-annonce pour le moins excitante. Elle met l'accent sur le roster de ce prochain jeu de course de SEGA, qui a eu droit à un CNT en février assez sympa même si le gameplay était chaotique. Et, oui, notre comparaison en titre avec Super Smash Bros. Ultimate n'est clairement pas volée compte tenu des personnages venus d'autres univers qu'il sera possible d'incarner ! Et ce n'est pas la manière de les introduire qui nous fera penser le contraire.

Pour commencer, il y aura évidemment de nombreux personnages de l'univers Sonic, avec en plus de ce dernier Amy Rose, Tails, Knuckles, Shadow, Cream & Cheese, le Dr. Eggman, E-123 Omega, Jet the Hawk et Zazz comme nous l'avions déjà vu. Le site officiel asiatique confirme également ce que nous pouvons apercevoir dans cette vidéo du moment, à savoir que Wave the Swallow et Storm the Albatross viendront compléter le trio des Babylon Rogues de Sonic Riders ! Toutefois, il se contente d'eux, tout en montrant d'autres emplacements pour un total de 23 pilotes de base. Nous avons déjà aperçu en vidéo ou sur des visuels les autres, à savoir Metal Sonic, Sage de Frontiers, Vector, Silver, Big, Charmy Bee, un Egg Pawn et Espio. Il en manque donc encore trois.

Vous pourrez nous dire que l'écran du CNT montrait 28 emplacements, mais quatre d'entre eux sont déjà connus, à savoir Sonic en Hérisson-garou de Unleashed en tant que bonus de précommande et d'achat de la version physique de lancement, ainsi qu'un trio issu de la série Sonic Prime dans le cadre de son Season Pass : Tails Nine, Knuckles the Dread et Rusty Rose. Il devrait donc y en avoir un autre à obtenir d'une manière inconnue.

Mais là où ce nouveau trailer a fait vraiment fort, c'est donc en dévoilant la présence d'Hatsune Miku, Ichiban Kasuga de Like a Dragon (Yakuza) et Joker de Persona 5 du côté des licences de SEGA, mais aussi Steve, Alex et un Creeper de Minecraft avec leur univers. Oui, c'est totalement délirant, rappelle évidemment certains DLC de SSBU et ce n'est que le début, mais tout ne sera pas gratuit ! Les personnages de l'éditeur seront offerts, tandis que les autres devront être achetés, un entre-deux qui devrait ravir les joueurs.

Mises à jour gratuites post-lancement Hatsune Miku et son véhicule Diva Macchina (vague 1).

Joker et son véhicule Arsene Wing (vague 2).

Ichiban Kasuga et son véhicule Dragon Brave (vague 3).

10 autres personnages non dévoilés. Season Pass Pack de personnages Sonic Prime - Personnages jouables : Rusty Rose, Tails Nine, Knuckles la Terreur (disponible au lancement)

- Personnages jouables : Rusty Rose, Tails Nine, Knuckles la Terreur (disponible au lancement) Pack Minecraft - Steve, Alex et Creeper, 1 véhicule (Minecart), 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (4e trimestre 2025).

- Steve, Alex et Creeper, 1 véhicule (Minecart), 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (4e trimestre 2025). Pack DLC 2 - 2 personnages jouables, 1 véhicule, 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (4e trimestre 2025).

- 2 personnages jouables, 1 véhicule, 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (4e trimestre 2025). Pack DLC 3 - 2 personnages jouables, 1 véhicule, 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (1er trimestre 2026).

- 2 personnages jouables, 1 véhicule, 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (1er trimestre 2026). Pack DLC 4 - 2 personnages jouables, 1 véhicule, 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (1er trimestre 2026).

- 2 personnages jouables, 1 véhicule, 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (1er trimestre 2026). Pack DLC 5 - 2 personnages jouables, 1 véhicule, 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (2e trimestre 2026).

- 2 personnages jouables, 1 véhicule, 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (2e trimestre 2026). Pack DLC 6 - 4 personnages jouables, 1 véhicule, 1 circuit, 6 emotes par personnage et 8 sons (3e trimestre 2026).

Quant aux tracés à travers lesquels nous bataillerons, la liste encore incomplète a été actualisée et nous en connaissons d'ores et déjà le nombre au lancement.

Circuits (total : 24) E Stadium

Rainbow Garden

Water Palace

Metal Harbor

Ocean View

Wonder Museum

Sand Road

Colorful Mall

Mystic Jungle

Apotos

... CrossWorlds (total : 15) Roulette Road

Dinosaur Jungle

Kraken Bay

Lava Cave

Sky Road

Dragon Road

Holoska

...

Enfin, Sonic Racing: CrossWorlds a été daté au 25 septembre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Une version Switch 2 a été officialisée par la même occasion, mais sortira ultérieurement. Il proposera donc une alternative originale à Mario Kart World en plus de jouer des coudes avec Garfield Kart 2: All You Can Drift.

Voici ce qui sera proposé en termes d'éditions :

Bonus de précommande Sonic the Werehog, véhicule et autocollant.

Édition standard physique et numérique Switch - 59,99 €.

PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2 et PC - 69,99 €.

Édition Digital Deluxe Switch - 79,99 €

PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2 et PC - 89,99 € Contenu : Season Pass ;

Trois jours d'accès anticipé dès le 22 septembre (sauf sur les Switch).

Les précédents jeux Sonic Racing sont disponibles chez Gamesplanet en réduction.