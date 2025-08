Sekiro: Shadows Die Twice bientôt de retour sous un nouveau format ?

Sekiro: Shadows Die Twice, le Souls-like au Japon





En 2019, Hidetaka Miyazaki et FromSoftware surprenaient les fans de Dark Souls avec Sekiro: Shadows Die Twice, un jeu d'action et d'aventure reprenant les codes des Souls-like, mais avec un shinobi dans une version fantastique du Japon féodal. Grâce à ses mécaniques de gameplay et son scénario plus facilement compréhensible, le titre a connu un gros succès critique et commercial sur PS4, Xbox One et PC.

Sekiro: Shadows Die Twice a été édité par Activision, mais c'est bien FromSoftware qui détient les droits de la licence. Actuellement, le studio japonais est bien occupé avec le contenu post-lancement d'Elden Ring Nightreign, The Duskbloods sur Switch 2 et possiblement avec un autre jeu inconnu. Pourtant, Sekiro: Shadows Die Twice pourrait faire son retour prochainement, mais au travers d'un nouveau média.

Sekiro: Shadows Die Twice bientôt en anime ?





Depuis plusieurs mois, des rumeurs laissent entendre que Sekiro: Shadows Die Twice serait adapté en série animée. Une information relayée par Oecuf, plutôt fiable lorsqu'il s'agit d'animes japonais et qui évoquait également une série basée sur Ghost of Tsushima, officialisée en tout début d'année. Du côté de Sekiro: Shadows Die Twice, rien n'a été officialisé, mais nous avons aujourd'hui un nouvel indice.

Kadokawa Corporation, la maison mère de FromSoftware, vient de déposer le nom de domaine « sekiro-anime.jp », ne laissant plus vraiment de place au doute. Selon Oecuf, l'anime Sekiro serait réalisé par Qzil.la, notamment à l'origine de l'opening d'Hell's Paradise.

Pour l'instant, il faut se contenter de ça jusqu'à une officialisation, qui pourrait survenir très prochainement. Vous pouvez retrouver l'artbook officiel de Sekiro: Shadows Die Twice à 29,90 € sur Amazon, Fnac et Leclerc.