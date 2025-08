Genshin Impact : miHoYo annonce la fin prochaine de l'Action-RPG gacha... sur PS4

En quelques années seulement après son lancement en septembre 2020 durant le COVID, Genshin Impact est devenu une véritable référence dans le milieu des jeux de rôle gacha avec sa formule en monde ouvert, qui a conduit à la naissance d'autres projets similaires, comme Wuthering Waves. Après des débuts sur PC, mobiles (Android et iOS) et PS4, une version PS5 dédiée a rapidement vu le jour. Les joueurs sur Xbox Series X|S auront quant à eux dû patienter jusqu'à la fin d'année dernière avant d'enfin en profiter. miHoYo continue régulièrement d'alimenter le titre avec des nouveautés, mais a annoncé ce mercredi une bien mauvaise nouvelle qui va impacter une bonne partie de la communauté. En effet, la version PlayStation 4 sera prochainement de l'histoire ancienne...

C'est en deux étapes que cette séparation entre Genshin Impact et la PS4 avec tout d'abord un retrait du PlayStation Store le 10 septembre 2025, soit dans un mois, qui ne permettra donc plus aux nouveaux joueurs de téléchargement le jeu. L'accès restera tout de même permis jusqu'au 8 avril 2026, qui correspondra à priori à la sortie de la version 6.5 en se fiant au rythme actuel.

La raison évoquée ? Les performances de la console, qui date de 2013 rappelons le, et des limitations dans la taille de l'application. Bon, concernant ce dernier point, ce n'est pas tant l'espace occupé qui pourrait poser problème, mais plutôt la manière dont la plateforme gère les téléchargements en nécessitant le double d'espace de stockage avant l'installation. Si vous souhaitez continuer à jouer, il va donc falloir faire évoluer votre setup en passant à la PS5.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails utiles quant à cette décision qui ne va clairement pas faire des heureux. Mais ce n'est pas tout !

Chers voyageurs,

Merci pour le soutien continu que vous avez porté à la version PS4 de Genshin Impact ! En raison des limites de performance dans la configuration de la console, des restrictions de la taille de l'application sur la plateforme et de plusieurs autres facteurs, nous mettrons fin au support et aux mises à jour de la version PS4 de Genshin Impact dans des versions à venir.

Genshin Impact sera toujours disponible sur PS5 et ne sera pas affecté par le retrait du jeu et la fin des mises à jour sur PS4. Les voyageurs pourront continuer à jouer à Genshin Impact sur PS5 et sur d'autres appareils compatibles.

Le programme de retrait et de fin des mises à jour de la version PS4 de Genshin Impact comprend trois phases : retrait du jeu, retrait des articles achetables et fin des mises à jour. Les détails de ce programme peuvent être consultés ci-dessous.

Retrait du jeu sur PS4

À partir du 10 septembre 2025 à 6h00 (UTC+8), la version PS4 de Genshin Impact ne sera plus disponible sur le PlayStation Store. Les comptes PlayStation Network qui ne se sont pas procuré la version PS4 de Genshin Impact avant cette date ne pourront plus rechercher ni obtenir le jeu sur le PlayStation Store.

Les comptes PlayStation Network qui ont obtenu puis supprimé Genshin Impact de leur console pourront re-télécharger le jeu à tout moment en se rendant dans Bibliothèque de jeux sur le PlayStation Store.

Avant que les articles achetables liés à la version PS4 ne soient retirés, il sera possible de recharger et d'effectuer des achats liés à la version PS4 de Genshin Impact sur le PlayStation Store et dans la boutique du jeu.

Vous pourrez continuer à accéder au jeu normalement jusqu'à l'arrêt des mises à jour de la version PS4. Les consoles sur lesquelles la version PS4 de Genshin Impact a été téléchargée continueront à recevoir des notifications de mise à jour.

Retrait des articles achetables de la version PS4 de la boutique

À partir du 25 février 2026 à 6h00 (UTC+8), tous les articles achetables pour la version PS4 de Genshin Impact ne seront plus disponibles sur le PlayStation Store et la boutique du jeu. De plus, les recharges ne pourront plus être effectuées sur PS4.

Les articles déjà achetés sur le PlayStation Store, mais pas encore récupérés en jeu, peuvent être récupérés normalement en se connectant à la version PS4 de Genshin Impact jusqu'à la fin des mises à jour du jeu pour la version PS4.

Fin des mises à jour de la version PS4 du jeu

À partir du 8 avril 2026 à 6h00 (UTC+8), il ne sera plus possible de mettre à jour la version PS4 de Genshin Impact, ni d'accéder au jeu.

Les consoles PS4 sur lesquelles Genshin Impact est installé ne recevront plus de notifications de mise à jour.

Les articles déjà achetés sur le PlayStation Store, mais pas encore récupérés en jeu, ne peuvent être récupérés qu'en se connectant à la version PS5 de Genshin Impact.

Associer une autre méthode de connexion à un compte

Après la connexion au jeu sur PS4 ou PS5, rendez-vous via le Menu Paimon > Paramètres > Compte > Centre d'assistance pour associer une autre méthode de connexion.

À partir du 17 décembre 2025 à 12h00 (UTC+8), lorsque vous vous connectez à Genshin Impact sur PS4 (même s'il s'agit d'une version obsolète du jeu pour laquelle les mises à jour ont été interrompues), la page dédiée à l'association du compte s'affichera toujours à l'écran.

Les modifications ci-dessus ne s'appliquent qu'à la version PS4 de Genshin Impact. Nous conseillons aux voyageurs jouant sur PS4 de continuer à jouer à Genshin Impact sur PS5 ou sur d'autres appareils afin de ne pas perdre leur progression en jeu. Pour toute question relative au contenu de cette annonce, veuillez contacter le service client de Genshin Impact.