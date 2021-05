Genshin Impact : présentation, bande-annonce et date de sortie pour la version 1.6 Odyssée estivale dans les îles qui sent bon l'été

Les mois passent et le rythme des mises à jour de Genshin Impact ne faiblit pas. Après Toute la lueur sur la jadéite, la 1.5 parue fin avril, c'est déjà la version 1.6 Odyssée estivale dans les îles que nous présente miHoYo avec une traditionnelle bande-annonce, ainsi qu'une diffusion avec les doubleurs anglais à retrouver en fin d'article, qui détaille davantage les divers ajouts temporaires ou non qui surviendront à compter du mercredi 9 juin prochain.

Derrière toute la légèreté apportée par l'été dans le jeu, c'est une intrigue un peu plus sombre qui nous mènera dans une nouvelle zone maritime avec Klee. Cette dernière risque en effet de perdre son amie Dodoco suite aux menaces d'un certain Roi Dodo. À bord d'un navire équipé d'un canon, nous partirons donc à la découverte de Dodoland et prendrons part à diverses activités amusantes (attaques de monstres sur des tours flottantes, course sur mer et dans les airs, battre des ennemis avec des bombes, la destruction d'une forteresse d'une manière sportive sur la plage, vagues de mobs à battre), mais aussi à un combat de boss face à la Lame oni (Maguu Kenki) capable d'invoquer des spectres et d'infliger des dommages de type Cryo et Anémo, en plus de ne pouvoir être battu qu'au corps à corps. Il fera aussi partie des adversaires d'un évènement de type Domaine aux côtés d'autres créatures, avec divers défis à réaliser. Parmi les récompenses inédites de cette version figurera un catalyseur 4★ Contes de Dodoco pour Klee. Il sera aussi possible de naviguer sur les flots avec des amis en coop et de nouvelles quêtes du scénario seront également ajoutées.

Autre nouveauté, après s'être mis au housing avec la Sérénithéière, Genshin Impact va succomber à l'inévitable tendance fortement présente dans les free-to-play, les skins ! Ainsi, des tenues d'été vont être proposées pour Jean et Barbara. La première, appelée Rêve de la brise marine, sera vendue à pris réduit dans la boutique pendant une durée limitée, tandis que la deuxième, Été radieux, s'obtiendra gratuitement à travers l'évènement Échos du passé.

Et si Inazuma ne sera pas encore accessible et s'offre à nouveau quelques concept arts à retrouver en page suivante (les îles de Watatsumi, Seirai, Tsurumi et Narukami avec son temple), c'est bien un personnage en provenance de ce territoire qui pourra être obtenu, Kaedehara Kazuha, un épéiste samouraï Anémo 5★ qui est actuellement un fugitif du shogunat d'Inazuma voyageant avec Flotte du Crux et Beidou. D'ailleurs, il nous donnera des indices sur la manière d'y entrer, l'accès étant actuellement fermé aux étrangers. Nous en découvrirons plus lors de la nouvelle quête d'Archons qui préparera le terrain à notre arrivée dans cette zone, qui n'a toujours pas de date de sortie.

Kaedehara Kazuha - Maniant l'épée et l'élément Anémo, Kazuha est un personnage 5★ puissant capable de soutenir l'équipe et contrôler l'ennemi. Ses compétence et déchaînement élémentaires, en plus de contrôler de manière efficace les ennemis et de leur infliger des DGT Anémo, peut également leur infliger des DGT élémentaires lorsqu'ils entrent en contact avec les éléments Hydro, Pyro, Cryo et Électro. Kazuha peut aussi conférer des effets bonus de l'élément correspondant à ses coéquipiers lorsqu'une réaction de Dispersion se produit.

Klee aura également droit à sa bannière, l'occasion de la récupérer avec un peu de chance si vous aviez raté l'occasion.

Enfin, plusieurs améliorations du jeu sont prévues, avec de nouveaux raccourcis au clavier pour les joueurs PC, une fonction de suivi des ennemis via le guide de l'aventurier et davantage de détails à l'entrée d'un domaine. Quant à la Sérénithéière, nous pourrons y faire venir des personnages en notre possession (jusqu'à 8 à la fois), qui gagneront de l'XP d'affinité avec le temps. Ils auront d'ailleurs tous des sets d'objets préférés, les placer dans l'environnement donnant accès à de nouveaux dialogues.

Bon, et même si les codes sont d'ores et déjà périmés, vous pouvez apprécier les superbes illustrations de Jean, Kazuha et Barbara.

Genshin Impact est pour rappel disponible sur PS5, PS4, PC et appareils compatibles sous iOS et Android. Si vous appréciez les musiques du jeu, différents albums sont en vente au format numérique directement depuis Amazon. Plusieurs vidéos de Yanfei et Eula sont sinon disponibles en page 3.

