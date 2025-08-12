BON PLAN : Battlefield 6 déjà en précommande en réduction

Une bêta qui donne envie de craquer





Avec la révélation de son multijoueur en début de mois, Battlefield 6 a directement placé la barre très haute. Electronic Arts et ses Battlefield Studios ont enchaîné avec un premier week-end de bêta ouverte ces derniers jours, qui a réalisé l'exploit d'être la plus grande de l'histoire de la licence en termes de joueurs. Forcément, cela a dû en convaincre plus d'un de se laisser tenter et ce ne sont pas les injonctions d'une partie de la communauté sur les réseaux à ne pas précommander qui y changeront grand-chose.

Où précommander Battlefield 6 à pas cher ?





Si vous ne souhaitez pas payer le jeu plein pot, il y a déjà des offres en place chez plusieurs revendeurs, alors faisons le point.

La date de sortie de Battlefield 6 est pour rappel fixée au 10 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC.