Actualité
Accueil Actualités
Battlefield 6 vignette 12 08 2025

BON PLAN : Battlefield 6 déjà en précommande en réduction

par

Il est déjà possible de réserver à moindre coût sa copie de BF6, aussi bien en édition Standard que Phantom.

Une bêta qui donne envie de craquer

Avec la révélation de son multijoueur en début de mois, Battlefield 6 a directement placé la barre très haute. Electronic Arts et ses Battlefield Studios ont enchaîné avec un premier week-end de bêta ouverte ces derniers jours, qui a réalisé l'exploit d'être la plus grande de l'histoire de la licence en termes de joueurs. Forcément, cela a dû en convaincre plus d'un de se laisser tenter et ce ne sont pas les injonctions d'une partie de la communauté sur les réseaux à ne pas précommander qui y changeront grand-chose.

Battlefield 6 02

Où précommander Battlefield 6 à pas cher ?

Si vous ne souhaitez pas payer le jeu plein pot, il y a déjà des offres en place chez plusieurs revendeurs, alors faisons le point.

Battlefield 6

Édition Standard (prix de base : 79,99 €)

Édition Phantom (prix de base : 109,99 €)

La date de sortie de Battlefield 6 est pour rappel fixée au 10 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
Battlefield 6 Electronic Arts Battlefield Studios précommandes Bon plan Réductions Promotions Remises Offres PS5 Xbox Series Édition Phantom

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires