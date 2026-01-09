Nintendo Switch Online : un jeu GameCube vient réchauffer les stratèges pour commencer l'année

Un 8e jeu GameCube pour la Switch 2





Avec la sortie de la Switch 2 en juin 2025, un nouvel émulateur lui étant exclusif a fait son apparition, permettant de jouer à des jeux GameCube. Nous pouvions jusqu'à présent (re)découvrir F-Zero GX, SoulCalibur II, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Mario Smash Football, Chibi-Robo!, Luigi's Mansion et Wario World, qui était une véritable surprise puisque ne figurant pas dans la liste initiale. Pour bien démarrer 2026, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel peuvent désormais ajouter à tout cela Fire Emblem: Path of Radiance !

Fire Emblem: Path of Radiance, c'est quoi ?





Sorti en 2005 à travers le monde, ce jeu de rôle tactique a été le troisième à voir le jour dans nos contrées et le premier sur une console de salon, marquant toute une génération de joueurs. Il a d'ailleurs connu une suite deux ans plus tard sur Wii, Radiant Dawn, qui fait réellement office de deuxième partie même si l'épisode GameCube se suffit à lui-même. Espérons qu'il finisse par lui aussi devenir facilement accessible à l'avenir.

Vous trouverez ci-dessous le résumé en provenance de l'application :

Fire Emblem: Path of Radiance Cet épisode de la série de jeux de rôle stratégiques Fire Emblem est sorti sur Nintendo GameCube en 2005. Des scènes cinématiques entièrement vocalisées et des cartes en 3D accompagnent le retour du système de combat brutal où vos unités disparaissent définitivement si elles tombent au combat ! Sur le continent de Tellius, deux races (l'humaine beorc et la semi-humaine laguz) partagent une histoire faite de conflits, de méfiance et de compromis. Aujourd'hui, des forces sinistres sortent de l'ombre pour dresser les deux groupes l'un contre l'autre. Suivez le protagoniste Ike et un groupe de personnages hauts en couleur mêlés à ce sombre drame. Des jours difficiles s'annoncent...

Pour rappel, un titre entièrement inédit baptisé Fire Emblem: Fortune's Weave a été dévoilé en septembre dernier et est attendu dans le courant de l'année.

Pour y jouer, vous devez donc être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

