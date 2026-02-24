TEST Resident Evil Village Gold Edition sur Switch 2, l’horreur... avec quelques morsures techniques

Le conte macabre continue





Suite directe de Resident Evil 7, Resident Evil Village propulse Ethan Winters dans un village enneigé d’Europe de l’Est après l’enlèvement de sa fille. Entre créatures monstrueuses, châteaux gothiques et seigneurs inquiétants, le jeu mélange horreur viscérale et action plus musclée dans la lignée de Resident Evil 4. Cette Gold Edition sur Switch 2 inclut le jeu principal ainsi que l’Extension Winters et l’ensemble des bonus du Trauma Pack. Une version complète, pensée pour profiter de l’expérience dans les meilleures conditions possibles. Nous nous sommes lancés dans cette expérience, il est donc temps de vous en parler !

L’expérience demeure impressionnante.

Alors, cela donne quoi concernant la partie visuelle ? Sur Switch 2, Resident Evil Village affiche une ambition technique certaine. En mode TV, le jeu tourne avec un rendu globalement clinquant, et bien net ! Les environnements enneigés, les intérieurs lugubres et les effets de lumière participent à une atmosphère particulièrement réussie. Le RE Engine prouve une nouvelle fois son efficacité, avec des décors détaillés et une direction artistique qui joue constamment sur le contraste entre beauté glaciale et horreur organique.

En mode Portable, l’expérience demeure impressionnante mais affiche un léger flou, probablement dû à une résolution réduite pour jouir d'une production stable. Malgré cela, le rendu reste cohérent et immersif sur l’écran intégré. Les chutes de framerate se font également sentir dans les séquences les plus chargées, mais l’ensemble reste correct la majorité du temps. Le portage est globalement très bon, même s’il n’atteint pas la constance technique de son prédécesseur.

En d'autres termes, certaines textures paraissent amoindries, et le framerate se montre plus variable que sur Resident Evil 7. Le jeu vise les 60 images par seconde, mais ne les maintient pas constamment. Dès que plusieurs ennemis ou effets s’accumulent à l’écran, la cadence peut chuter sensiblement, flirtant parfois avec les 40 fps ? Ces variations restent jouables, mais peuvent gêner l’anticipation lors des affrontements les plus tendus.

Notation Verdict 16 20