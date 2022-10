Resident Evil Village Gold Edition : bande-annonce pour la Winters' Edition et démo avec la vue TPS

Resident Evil Village sera de retour dans quelques jours dans une Gold Edition, qui devrait ravir les fans. Nous y retrouverons l'extension Shadows of Rose qui marquera la fin de cet arc narratif autour de la famille Winters, mais également d'autres ajouts comme une caméra à la troisième personne pour le jeu de base avec Ethan et des personnages additionnels pour le mode Mercenaries.

À l'occasion du Resident Evil Showcase, Capcom a partagé une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Village Gold Edition, s'attardant d'abord sur l'extension Shadows of Rose, qui se déroulera 16 ans après les évènements du jeu de base. La fille d'Ethan et Mia est dotée de pouvoirs étranges, elle décide de revenir dans un lieu cauchemardesque pour découvrir d'où lui vient ce dont. Une aventure axée sur les souvenirs et l'horreur qui devrait ravir les joueurs. Du côté du mode Mercenaries, nous avons eu droit à de nouvelles séquences de gameplay avec Karl Heisenberg, Lady Dimitrescu et Chris Redfield, les développeurs expliquent avoir effectué quelques modifications sur l'apparition des ennemis pour rajouter de la tension. Enfin, pour le mode de vue à la troisième personne, la caméra TPS est surtout là pour les joueurs qui n'aiment pas la vue FPS, Capcom s'est appliqué à conserver les mécaniques horrifiques qui marchaient bien à la première personne dans ce mode alternatif.

La date de sortie de Resident Evil Village Gold Edition et donc de la Winters' Expansion est fixée au 28 octobre prochain, vous pouvez déjà précommander le jeu contre 49,99 € sur Amazon. Enfin, sachez qu'une démo du mode TPS est disponible sur PC, PlayStation et Xbox pour découvrir cette nouvelle caméra, mais attention, il n'est possible de jouer que pendant 60 minutes, après quoi il faudra passer à la caisse.